Industrie Automobile : Pour le Made in Algeria

Quoi qu’on dise sur ses insuffisances, l’industrie mécanique, en particulier l’automobile, a connu au cours de ces dernières années une amélioration remarquable. Les pouvoirs publics ont bien compris l’importance de lancer cette activité afin de limiter et réduire la facture d’importation qui pèse lourdement sur le budget de l’État.

Pour ce faire, le gouvernement a en premier lieu instauré un climat d’affaire favorable qui a encouragé les professionnels à investir davantage dans le secteur de l’industrie. Une démarche ambitieuse qui s’inscrit dans une détermination de diversification de l’économie nationale, sachant que l’Algérie se positionne parmi les premiers marchés africains en termes d’importation de véhicules.

En novembre 2014, une nouvelle page de l’industrie automobile s’est ouverte : Renault inaugure officiellement sa nouvelle usine à Oued Tlelat (Oran). En l’espace de deux ans, l’entreprise a produit 55.000 véhicules, un signe que la politique du gouvernement dans ce domaine est concrétisée. L’industrie automobile en Algérie prend aujourd’hui de plus en plus d’ampleur et gagne du terrain, surtout après la mise en application, en 2016, de la décision des pouvoirs publics de réduire les quotas d’importation des véhicules. Les concessionnaires sont autorisés à importer 83.000 voitures seulement pour un montant inférieur

à 1 milliard de dollars, alors qu’en 2015, le nombre de véhicules importés s’élevait à 265 500 pour une valeur de 3,14 milliards de dollars. Quant aux véhicules de transport de personnes et de marchandises classés en tant que biens d’équipement en 2016, leur facture d’importation s’est chiffrée à 782,36 millions de dollars contre 1,5 milliard de dollars en 2015, en recul de 48%.

Concernant les parties et accessoires des véhicules automobiles classés en biens de consommation non alimentaires à l’instar des véhicules de tourisme, leur facture d’importation a atteint 393,96 millions de dollars contre 394,86 millions de dollars en 2015, soit une légère baisse de 0,23%. En effet l’annonce récemment du ministre de l’Habitat, de la Ville et de l’Urbanisme et le ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune d’une probabilité de réduire le quota d’importation des véhicules à 50.000 unités en 2017 va certainement conforter l’industrie automobile locale.



L’importation de véhicules n’est plus de mise



Face à cette situation, les concessionnaires se trouvent dans l’obligation réglementaire de s’impliquer davantage en passant à l’investissement dans le secteur, c’est-à-dire la création d’usines de montage. Sans tarder, le constructeur allemand sous la marque Daimler s’associe avec la Société nationale de véhicules industriels (SNVI) pour le montage des poids lourds à Rouiba, des 4×4 (Mercedes Classe G) et des véhicules utilitaires (Sprinter) à Tiaret.

De nombreuses autres constructeurs automobile ont exprimé le souhait de venir implanter des usines de montage. On cite à titre d’exemple PSA, Hyundai, Volkswagen Mercedes... En novembre de l’année 2016, Volkswagen est passé à l’acte en signant un protocole d’accord avec le gouvernement algérien pour bâtir un site de 100.000 unités sur son territoire. Le groupe chinois JAC et la société algéro-turque Emin Auto ont à leur tour procédé à la concrétisation de leur projet de montage de camions et de véhicules utilitaires légers pour un coût global d’investissement de l’ordre de 14 milliards et une production prévisionnelle de 50 000 véhicules/an ; globalement, une dizaine de projets prévus dont cinq concrétisés. La question qui se pose est de savoir si réellement l’option d’assemblage de véhicules sur notre territoire constituera une alternative à l’importation ? Ce choix de montage de véhicules selon certains experts ne peut pas avoir un sens sans la mise en place d’une stratégie de développement du secteur de la sous-traitance. Car, ont-ils expliqué, le développement de ce domaine permettra une importante intégration.





«Bannir» le véhicule diesel et encourager l’électrique



En effet, le Pr Chems Eddine Chitour a souligné que « l’industrie automobile algérienne est une industrie qui s’occupe d’acheter des véhicules, mais en parallèle il n’y a pas une politique de développement du transport ». Il dira dans ce sens qu’« actuellement, l’Algérie doit savoir où elle va. Nous avons à peu près

6.000.000 de véhicules, dont 70 % roulent au diesel et 30 % à l’essence et pas moins de 1% au GPL ». « Et comme vous le saviez, a-t-il indiqué, le diesel est un danger public et cancérigène, et de plus en plus interdit dans les pays développés ». Appuyant ses dires, le professeur a cité à titre d’exemple les USA où la peine encourue est de 5%, en Europe les taxes en moyenne sont à 20%… La consommation du diesel reste cependant favorisée en Algérie. Pour freiner la vente des véhicules au diesel, il a précisé que l’Etat doit faire augmenter les prix trop bas. « Si demain les prix de ce produit venaient à augmenter, les citoyens s’en détourneraient pour investir dans d’autres », a-t-il ajouté. Et de poursuivre, « à mon avis, le problème en Algérie, c’est que nous n’avons pas une vision sur le futur. À titre d’exemple,Volkswagen ne fera plus de moteur diesel à partir de 2027, donc il ne faut plus acheter des véhicules diesel, car il n’y aura plus en parallèle de pièces détachées ». Pour l’expert, il y a une révolution de l’électricité renouvelable dans la voiture, le bus et le camion. Selon lui l’année dernière il y a eu 2000 voitures électrique dans le monde et en 2030 on prévoit que 35% des voitures seront électriques. « Donc, a-t-il dit, il y a possibilité pour l’Algérie de ne pas perdre de temps et d’aller vers la révolution de la voiture électrique ». À ce titre, il a cité la Golfe 7 qui va sortir en juin et qui

coûtera 350 million DA, alors que la Golf 7 électrique 30 000 euros. Mettant à profit cette occasion, notre interlocuteur a sollicité les constructeurs en Algérie d’aller vers cette nouvelle technologie. En plus, la consommation d’électricité ne pollue pas l’environnement. C’est à dire qu’on va respecter l’accord de Paris et en conséquence nous n’auront pas à payer d’impôts. Il faut aller vers la révolution du monde de transport car la première chose que demande l’Algérien c’est la disponibilité du transport, le bus électrique, le tramway et le métro. Il a insisté à cet effet sur la nécessité de bannir le véhicule diesel et encourager le véhicule électrique.



Encourager tout d’abord la sous-traitance



S’agissant du secteur de la sous-traitance destinée à l’industrie automobile, les spécialistes estiment qu’il est inéluctable de commercer par le développement et l’encouragement de l’investissement dans ce domaine et de penser ensuite à investir dans l’industrie automobile, car, selon ces derniers, seul ce domaine assurera une réelle intégration des entreprises nationales. Rappelons que dans la loi de finances 2017, les pouvoirs publics proposent aux investisseurs dans la sous-traitance de multiples mesures incitatives.

L’expert Mohamed Arezki Aberkane a indiqué que « les pouvoirs publics, avant de se lancer dans cette industrie, devraient en premier lieu commencer par l’étape de développement de la sous-traitance et puis passer à l’étape de montage et de la fabrication ».

Tout, en qualifiant que l’assemblage de véhicules, d’une «industrie temporaire sans une importante intégration des entreprises nationale et qui peut se faire bien évidement par le développement de la sous-traitance ». Et de poursuivre : « Le fait que l’Algérie est un pays qui recèle d’importantes richesses, en particulier humaines, lui permettra de développer la sous-traitance qui favorise au moins une importante intégration». Il dira dans le même ordre d’idée que le montage des véhicules ne constituera pas une alternative pour les importations, car dans une industrie pareille, il n’y a pas de plus-value ».



Mustapha Mekideche, vice-président du Conseil national économique et social :

«Le montage doit s’inscrire dans le nouveau paradigme de croissance»

Dans cet entretien, l’expert revient sur certaines questions liées notamment à l’industrie mécanique, en particulier automobile.…

El Moudjahid : Après avoir décidé de limiter drastiquement l’importation de véhicules, l’Algérie a exhorté les acteurs du secteur à se lancer dans l’activité industrielle. Pensez-vous que cette démarche s’inscrit dans une volonté de diversifier l’économie nationale?



Mustapha Mekideche : D’abord j’observe que cette limitation d’importation de véhicules dont vous parlez fait suite à une ouverture tous azimuts et sans aucun cahier des charges pendant plus d’une décennie.

Ce qui a déstructuré cette filière et engendré des coûts de transaction sans rapport avec les standards internationaux, sans compter les surfacturations. N’eût été la crise financière, cette situation aurait probablement perduré tant les intérêts associés ici et à l’étranger sont puissants.

La démarche du montage est un premier pas et une porte d’entrée dans la remontée de la filière. Ce n’est pas gagné d’avance. Il faut cependant suivre de près le bilan devises de chaque opération, de sorte qu’il doit toujours être inférieur au coût d’achat extérieur clés en main des véhicules concernés.



Pourriez-vous nous donner votre point de vue sur l’avenir de l’industrie mécanique, notamment automobile, en Algérie avec l’avènement de différents projets de partenariat étranger dans ce domaine?

Effectivement, les différents projets de montage offrent potentiellement des gammes de composants et de pièces de rechange susceptibles d’amorcer la création d’un tissu de PME autour de la filière automobile notamment. L’engagement de la remontée dans les taux d’intégration ne devrait pas être une clause de style. Enfin, il faut tirer les leçons de nos échecs passés (Fatia) et des points d’appui existants développés par la SNVI.



Pensez-vous que le choix industriel de montage constitue aujourd’hui une alternative à l’importation ?

Il est évident que le montage comme alternative à l’importation n’a de sens pour moi que s’il s’inscrit dans le nouveau paradigme de croissance assis sur une réindustrialisation qui sera tirée par le couple substitution progressive aux importations et exportations.

A cet effet, les observatoires économiques, les acteurs de la filière et les pouvoirs publics devront avoir l’œil sur les tendances des taux d’intégration des différents projets indexés à ses bonus et malus.

M. Yaddadene, Consultant et ancien manager dans le secteur de l’automobile :

« Si on reste sur une industrie de montage, ce sera compliqué »

Spécialiste dans son domaine, cet expert a bien voulu nous apporter son éclairage sur une industrie naissante en Algérie, celle du montage de véhicules.

El Moudjahid : Pensez-vous que dans le contexte actuel, l’orientation des pouvoirs publics à investir dans l’industrie automobile est un choix stratégique ?



M. Yaddadène : C’est un choix stratégique destiné dans un premier temps à réduire la facture des importations (équilibre budgétaire) qui ne cessait d’augmenter d’année en année et une option destinée à relancer l’industrie mécanique en Algérie. A terme, si toutes les conditions d’implantation et surtout de fabrication seront respectées, ces projets vont contribuer à l’essor de l’industrie avec comme axe, d’abord, le développement de l’intégration locale, d’où la relance de PME et PMI pouvant apporter un plus à cette intégration, donc la création d’emplois et de richesses. Par contre, si on reste sur une industrie de montage, ce sera plus compliqué. En effet, il ne faut pas oublier que tel que stipulé dans le cahier des charges, le taux d’intégration local doit atteindre 40% au bout de cinq ans.

La rentabilité est liée à plusieurs facteurs, entre autres, la maîtrise des coûts d’investissements et de fonctionnement, donc un certain volume de production s’impose, mais si on va vers des petits projets de faibles volumes, ce sera plus complexe à terme. Le marché est demandeur avec une autre orientation vers l’export, si cela est intégré dans les contrats signés avec les constructeurs qui doivent ouvrir certains marchés.



L’industrie de montage, selon vous, constitue aujourd’hui une alternative à l’importation ?



L’importation a connu des périodes fastes, des volumes importants ont été vendus en Algérie avec un excellent niveau de renouvellement du parc auto, mais sans pour autant voir les concessionnaires investir le cash flow dégagé, c’était la course aux volumes pour dominer le marché. Le choix de la fabrication devait aboutir à un moment ou un autre, et il a fallu que la nouvelle réglementation impose les investissements aux concessionnaires selon les conditions du dernier cahier des charges pour voir les choses bouger. Pour rappel, ce sont d’avantage les agents distributeurs agréés par les concessionnaires qui ont investi, et aujourd’hui ces agents du réseau sont les premiers à connaître de grandes difficultés avec l’avènement des quotas et des licences d’importation.



Sachant que l’industrie automobile est une industrie polluante, est-ce que selon vous cela ne constitue pas un risque pour l’Algérie de payer des taxes importantes qui vont en conséquence peser lourdement sur le budget de l’État?



Je ne pense pas que ce soit le cas, même si on avait maintenu les importations, la pollution automobile n’est pas uniquement le fait de la fabrication. C’est davantage lié à la qualité des produits, au choix des moteurs et au respect des normes d’émission de gaz que les constructeurs doivent respecter, comme cela se fait à travers le monde.

