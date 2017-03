Groupe Lacheb : Des statistiques inédites

M. Abdelhamid Bouarroudj a mis à profit cette opportunité pour annoncer, au passage les premières récoltes. S’exprimant au nom du groupe Lacheb, il a expliqué que le plan d’investissement est réparti en 7 phases.

La première qui a démarré en septembre 2016 est axée sur la mise en valeur de 1.440 hectares grâce à l’irrigation par pivots pour la production de pomme de terre, de maïs et de luzerne.

Ce projet d’investissement qui s’étend sur 20.000 hectares prévoit entre autres la création d’une ferme-pilote d’élevage de près de 20.000 vaches laitières pour la production de 245 millions de litres de lait par an. Elle prévoit également 10.000 tonnes de viande rouge et 100.000 tonnes d’aliments de bétail en plus de 36.300 tonnes de pomme de terre, dont une récolte de semences. Ce n’est pas tout. M. Bouarroudj explique que ledit groupe se compose de 16 entreprises dont les activités s’étendent sur 6 wilayas, avec plus de 90.000 m3 de capacités de stockage en froid, et une filière spécialisée dans le transport de produits agricoles en froid. Il évoque aussi les investissements de l’entreprise pour la production de plants pour l’arboriculture fruitière que ce soit pour les agrumes, les grenades, les pommes, le raisin, le kaki et même le kiwi, l’objectif étant d’être totalement autosuffisants en termes d’arboriculture fruitière pour tout type de production pouvant s’adapter au climat algérien.

F. I.