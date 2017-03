Signature d’une convention avec le groupe Lacheb sur la gestion des risques agricoles : La CNMA en accompagnateur

La Caisse nationale de mutualité agricole et le Groupe Lacheb ont procédé, jeudi à Alger, à la signature d’une convention de partenariat. L’objectif est à double plan : la prise en charge des risques liés à la gestion des activités des agriculteurs, la mise en place conjointe d’actions de sensibilisations consacrées aux risques de production, le suivi et le respect des normes d’élevage.

Dans sa brève intervention, M. Cherif Benahbiles, directeur général de la Cnma, relève de prime abord l’importance de l’assurance multirisques agricoles, la qualifiant d’«outil indispensable pour sécuriser l’investissement». Et d’ajouter : «contrairement aux autres caisses, la Cnma n’est pas un simple vendeur d’assurances. Sa raison d’être s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des agriculteurs et des éleveurs, comme elle investit dans la formation et le transfert de savoir-faire ».

En termes de réalisations, le premier responsable de la Cnma annonce la réalisation de deux centres de formation à El Bayadh et à Khenchela. Enchaînant, M. Benahbiles dira que l’assurance agricole s’est bien développée notamment pendant les trois dernières années. Les agriculteurs y adhèrent massivement. Des agences s’ouvrent à travers le territoire dans le cadre de travail de proximité. En termes de chiffres, «la Cnma est à hauteur de 20% de pénétration, une statistique qui ne dépassait pas les 7% en 2014». Explication : « Il y a une prise de conscience des agriculteurs, notamment à propos des risques climatiques». La Caisse dira M. Benahbiles joue toutes ses cartes pour se positionner avec les industriels stratégiques. « De tels accompagnements participeront à la modernisation de l’agriculture et créer une dynamique importante, notamment dans les Wilayas les plus éloignées», indiquera le même responsable. Pour lesdits «petits» agriculteurs, la Caisse a mis en place il y a un mois un nouveau produit de micro-assurance qui touche cette population agricole et rurale «dont 90% était dépourvue de toute protection». L’utilité de cette convention comme l’explique les responsables de la Cnma, œuvre à assurer la formation des agents du groupe Lacheb et ses filiales par des experts de la Cnma, l’organisation conjointe de campagne d’information et de sensibilisation sur les thèmes de la conduite d’élevage et des bonnes pratiques de la conduite d’élevage.

Fouad Irnatene