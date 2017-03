1re promotion de mastère en économie numérique : Vers un nouveau modèle managérial

La première promotion du mastère en économie numérique destiné, dans une première étape, à la formation de 18 ingénieurs, a été lancée, jeudi dernier, à l’Institut supérieur de gestion et de planification.

La cérémonie de la séance inaugurale, s’est déroulée, en présence du ministre délégué chargé de l’Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers M. Mouatassim Boudiaf et de nombreux cadres et professionnels des finances. Intervenant à cette occasion, le ministre délégué a tenue à souligner que le lancement de cette 1re promotion confirme le grand intérêt que nous accordons à l’économie numérique, qui est associée selon lui, « à l’économie de savoir ». Il a ajouté également, que le lancement de ce mastère, vise entre autres, à réaliser « un changement des méthodes de gestion est cela bien évidement par l’intégration de l’économie nationale dans le processus de numérisation».

Tout en rassurant « l’engagement réel de l’Etat » pour continuer à développer ce domaine, qui constitue dans l’ère de la mondialisation, la pierre angulaire de la croissance économique nationale. Il dira, dans ce sens, que cette 1re promotion sera suivie avec le lancement d’autres promotions à savoir : dans le domaine des banques, les assurances, des Impôts et autres domaines financiers.

« Ces promotions sont actuellement largement suffisantes pour suivre tous les projets concernant l’économie numérique » a-t-il souligné.

Il a précisé que durant ces premières années, les formations ne seront pas, ouvertes au grand public mais l’institut peut les proposer quand il constate que le temps opportun est arrivé. En réponse à une question relative, à la situation actuelle du secteur de l’économie numérique en Algérie, le ministre n’a pas manqué d’afficher son optimisme quant à l’avenir radiaux de ce secteur, en relevant que « l’Algérie s’inscrit aujourd’hui dans une stratégie à instaurer une civilisation numérique dans les prochaines années.

Et toutes les conditions sont réunies pour développer ce domaine porteur pour l’économie nationale ». « Le niveau que nous avons atteint en termes de technologie numérique, a-t-il dit est dû essentiellement à la mise en place de nombreux instituts et des infrastructures numériques », avant d’exprimer ensuite sa fierté devant les compétences des Algériens, en matière de maîtrise de la technologie, en indiquant « Je suis très heureux de voir aujourd’hui que notre système numérique est développé par des compétences algériennes ». Mettant l’accent sur la numérisation, il a relevé que nous allons procéder prochainement à la numérisation du domaine de l’immobilier ensuit celui des documents et d’information et ensuite on va passer à l’étape de la coordination entres les informations et documents numérisés.

En outre, à une question sur le bilan de l’opération e-paiement depuis son lancement, il a dit que « celui-ci est positif et les résultats enregistrée sont encourageants ». Il y a lieu de noter que cette première promotion du master professionnel en économie numérique va durer 51 jours, et le cursus compte 18 modules qui seront dispensés par l’ISGP sur 12 mois. La formation sera assurée par une dizaine d’experts nationaux et étrangers.

M.A.Z.