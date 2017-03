Journée maghrébine de la protection civile : Prévention et sensibilisation

Après avoir fêté la journée internationale, la protection civile célèbre aujourd’hui, à l’instar des pays de l’UMA, sa journée maghrébine qui coïncide avec le 18 mars de chaque année, date de promulgation de l’institution de cette journée par les ministres de l’Intérieur des pays de l’Union maghrébine, réunis à Nouakchott (Mauritanie), en mars 2015, a rapporté hier, dans un communiqué de presse, la cellule de communication de la DGPC.

La même source a révélé que le thème de la journée porte sur « La protection civile au service du citoyen maghrébin » et expliqué que la promulgation de cet événement vise à attirer l’attention des citoyens sur le rôle « majeur » de la Protection civile et à « sensibiliser » la population sur les mesures à « adopter » en cas de catastrophe.

« Le thème arrêté pour cette année vise à mettre en exergue l’importance de la prévention et de la sensibilisation afin d’introduire une culture préventive et porter à l'attention de l'opinion publique l'importance vitale de la protection civile », estime l’institution dirigée par le colonel El Habiri qui insiste au passage sur la prévention, la sensibilisation et l'autoprotection, des mesures qui doivent être de mise chez les citoyens pour faire face aux cas d'accidents ou de catastrophes, et cela dans le cadre du développement durable.

Ainsi, et en prévision de cet événement, la Direction générale de la protection civile a mis en place un riche programme d‘activité et choisi la wilaya de Bouira pour abriter les festivités officielles pour célébrer cette journée « hautement symbolique » mais surtout pour saluer et rendre hommage à tous ceux qui « encouragent » et « assistent » en permanence la PC dans sa noble mission en matière de développement et de renforcement de ses capacités visant à assurer une « meilleure » couverture des risques, à commencer par les autorités locales, a souligné notre source.

« Il est prévu également des expositions et autres rencontres de proximité en vue d’informer le grand public sur le domaine d’activité du corps de la protection civile, la sensibilisation sur les risques à travers des exercices de simulation et l’exécution de quelques manœuvres par des équipes de la protection civile, ainsi que tournois et autres activités culturelles », lit-on dans le communiqué de presse qui affirme que la médiatisation de cet évènement « ne manquera pas de faire découvrir les spécificités de la wilaya de Bouira, notamment aux Etats membres qui seront destinataires d’un dossier exhaustif des différentes manifestations et activités ayant caractériséla journée maghrébine de la Protection civile ».

S.A.M.