OPERATION DE REBOISEMENT A BEJAIA : De l’amphi à l’Akfadou

Une opération de reboisement de grande envergure a été lancée à travers les communes de la wilaya de Bejaia où des centaines de plants ont été mis sous terre par des volontaires, des étudiants, écoliers, le mouvement associatif et les populations, à l’initiative de la Direction des forêts, de l’université de Bejaia et de l’entreprise Tchin Lait Candia. Sous le thème « Tous ensemble pour un environnement sain et durable » l’université Abderrahmane-Mira a organisé une semaine de l’environnement en partenariat avec le Croissant rouge et la commune de Bejaia avec une opération de plantation d’arbres au campus de Targua Ouzemour par les étudiants et au parc national de Gouraya où des centaines de volontaires ont planté, sur la grande superficie incendiée l’année dernière, plusieurs arbres qui donneront une nouvelle vie sur le flanc du mont de Gouraya. Pour mieux cerner l’opération, plusieurs conférences ont été animées au campus de Targua Ouzemour.

Cette opération vise à impliquer les partenaires socioéducatifs pour la réussite de cette campagne initiée dans le cadre d’une convention entre la Sonatrach et les directions des forêts qui concerne 20 wilayas. L’entreprise Sonatrach a financé 538.000 plants et la wilaya de Bejaia a bénéficié de 27.000 plants avec 12.000 oliviers, 7.500 figuiers et 7.500 caroubiers qui seront plantés à travers 14 villages sur les centaines d’hectares de forêt ravagés par les incendies de l’été dernier.

Hier vendredi, l’entreprise Tchin Lait Candia a organisé sa quatrième journée de reboisement sur le massif d’Akfadou, entre les communes de Chemini et Tibane, où 2.000 cèdres d’Atlas ont été plantés. Ainsi, Candia clôture cette opération 2016-2017 du massif forestier d’Akfadou et annonce la certification environnementale (FSC) de son emballage. Cette action, engagée en collaboration avec la Direction de la conservation des forêts de la wilaya de Bejaïa, la daïra de Chemini, la commune de Tibane, la commune de Chemini, l’association Assirem de Gouraya et les associations locales, a permis de planter 2.000 cèdres d’Atlas sur une surface de 2 hectares, un hectare dans la commune de Chemini et un autre hectare dans celle de Tibane. Cette opération, qui a mobilisé plus de 400 personnes, entre dans le cadre d’un plan global de reboisement qui a débuté en 2016 et qui a déjà permis de replanter plus de 265 caroubiers dans la forêt de Beni Segual (commune de Melbou) et plus de 400 à Yemma Gouraya, et 300 cèdres d’Atlas au niveau de Takintoucht (commune de Kendira). Ce reboisement permettra de densifier davantage les forêts d’une région soumise à d’importants dégâts occasionnés par les feux de forêts. La forêt d’Akfadou qui recèle des atouts naturels, est très privilégiée par des visites et promenades pédestres les week-ends et jours de repos par les familles issues de différentes régions qui découvrent la beauté naturelle du site, particulièrement le lac noir d’Akfadou. Selon les habitants, cette opération sera suivie par des actions de nettoyage du site qui est défiguré par les décharges sauvages et les centaines de bouteilles de bière qui jonchent tout le site et ce, en l’absence d’une prise en charge réelle pour la protection des lieux et l’assainissement de l’environnement du massif d’Akfadou par les autorités concernées.

Mustapha Laouer