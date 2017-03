Petites et moyennes entreprises : Le statut du Fonds de garantie des crédits bientôt révisé

« Un nouveau décret encadrant l'activité du FGAR fait actuellement l'objet de consultation par les départements ministériels et sera bientôt examiné par le gouvernement », a annoncé M. Abdelghani Mebarek, directeur général de la PME au ministère de l'Industrie et des Mines.

M. Abdelghani Mebarek, qui s’est exprimé, jeudi, lors de la cérémonie de signature d'une convention entre le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises et Al Salam Bank/Algeria, a fait savoir que ce décret permettra de revoir le statut du FGAR, de le restructurer et de renforcer ses capacités afin de le rendre plus efficace dans l'accompagnement financier des PME, et ce, dans le sillage de la nouvelle loi d'orientation pour la promotion de la PME adoptée par le Parlement en janvier dernier. « L’Etat a engagé une politique d'orientation et d'accompagnement des PME », selon M. Abdelghani Mebarek, qui a indiqué que « la nouvelle loi d'orientation des PME, mise en place depuis janvier dernier, est la meilleure preuve des engagements de l'Etat envers les entreprises. Actuellement, le ministère de l'Industrie est en train de mettre en place les nouveaux dispositifs qui permettront d'accélérer l'application de cette nouvelle loi ».

Le DG a révélé dans son allocution, que les garanties du FGAR ne se limiteront plus aux crédits d'investissements destinés au lancement des PME mais s'étendront aux crédits d'exploitation tout au long de leur activité. « La PME a besoin de financements durant toutes les phases de sa vie et pas uniquement à l'étape de son lancement. Le FGAR va donc élargir son champ d'intervention pour accompagner ce type d'entreprises dans leurs projets de développement et d'expansion », a-t-il expliqué. Le responsable a indiqué, dans ce sens, que les conditions d'obtention des crédits d'exploitation sont le parent pauvre des PME et constituent l'une des entraves majeures rencontrées par les entreprises algériennes.

M. Abdelghani Mebarek a révélé, également, que le futur décret régissant le FGAR apportera d’autres nouveautés telles l'augmentation du montant maximal de la garantie, fixé actuellement à 100 millions de dinars, et la recapitalisation le FGAR afin de renforcer ses capacités financières dans l'accompagnement des PME. Il a rappelé que le Fonds, depuis son entrée en activité en avril 2004 jusqu'à février 2017, a attribué 1.833 garanties de crédits d'une valeur globale de 50,26 milliards de dinars. 59% de ces financements ont été destinés au secteur de l'industrie contre 27% au BTPH, 13% aux services et 1% au secteur de l'agriculture et de la pêche.

« Ce montant faible des garanties accordées s'explique par la dimension et la configuration actuelle de ce fonds, ce qui a conduit à la décision de réviser son statut », a-t-il expliqué.



« De surcroît, le FGAR, a-t-il poursuivi, est appelé à renforcer sa collaboration avec l'ensemble des établissements bancaires et financiers activant en Algérie » (banques, sociétés de capital-investissement, de leasing et de capital risque). Pour sa part, le directeur général d'Al Salam Bank/Algeria, Nasser Hideur, a indiqué que cette convention vient renforcer la volonté de la banque à développer et diversifier l'octroi des financements destinés à l'accompagnement des PME algériennes dans la réalisation de leurs projets d'investissement.

Une position partagée avec le directeur général du FGAR, Khalef Abderraouf, qui a estimé, lui, que l'objectif principal de ce Fonds est de faciliter l'accès aux financements bancaires à moyen terme afin de supporter le démarrage et l'expansion des PME, en accordant des garanties de crédits aux banques commerciales. L'objectif est de compléter le montage financier de projets d'entreprises viables et orienter vers la création et le développement d'entreprises.

Le même intervenant a rappelé que le FGAR a accompagné depuis sa création en 2004, 2.000 petites et moyennes entreprises.

Toujours selon le directeur du Fonds, le coût d'investissement de ces entreprises est estimé à 150 milliards de dinars, créant ainsi, plus de 59.000 postes d'emploi. Tandis que le taux des sinistres reste très minime, estimé à 3%. « Sur les 2.000 PME, seulement 50 n'ont pu rembourser leur crédit, souligne le DG du FGAR, qui dira que les normes européennes sont à hauteur de 25%.

Notons que la convention signée entre Al Salam Bank et le FGAR a pour objet de définir les conditions et les modalités d’octroi de la garantie du FGAR, en couverture des financements des crédits-bails mobiliers (ijra) et des crédits d’investissements (mourabaha, moucharaka, moudharaba, etc.) accordés par El Salam Bank/Algeria en faveur des entreprises algériennes répondant a la définition de PME, tel qu’énoncé par la loi 17-02 de janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement .

Sarah A. Benali Cherif