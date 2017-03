LE SG DE L’UGTT à ALGER : Relancer l’Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a mis en avant jeudi à Alger la nécessité de mettre en place des commissions mixtes entre les organisations syndicales maghrébines en vue de renforcer le rôle de l’Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (USTMA) au niveau régional et international.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad, et le secrétaire général de la Centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd, M. Taboubi a indiqué qu’il a été question des voies et moyens de « relancer l’USTMA à travers une conception globale permettant de mettre en place une organisation syndicale réelle qui aura un impact positif dans les fora régionaux et internationaux ».

La rencontre a également permis, ajoute le syndicaliste tunisien, d’évoquer la coopération et la coordination entre son syndicat et l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), affirmant que l’Algérie et la Tunisie disposent d’importants atouts économiques et humains à même de contribuer à la création d’un marché maghrébin commun.

Il a ajouté qu’il a été convenu d’organiser des rencontres entre le FCE, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et les centrales syndicales des deux pays en vue d’examiner les entraves et problématiques et d’y apporter les solutions idoines. Le syndicaliste tunisien a également salué le niveau des relations historiques entre l’Algérie et la Tunisie, notamment au plan sécuritaire et en matière de lutte contre l’extrémiste et le terrorisme, rendant hommage par la même occasion à l’Armée Nationale Populaire (ANP) pour son rôle dans la protection des frontières algéro-tunisiennes. Il a en outre salué le soutien économique de l’Algérie à la Tunisie notamment dans le domaine touristique.