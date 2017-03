Mme Meslem reçoit le directeur du bureau de l’OIT et l’ambassadeur omanais : Encourager l’entrepreneuriat féminin

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem Si Amer, a reçu, respectivement le directeur du bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) en Algérie, Mohamed Ali Deyahi, et l’ambassadeur du Sultanat d’Oman, Nacer Ben Seif Ben Salem El-Haoussani.

Lors de l’audience, M. Deyahi s’est félicité de la qualité de la coopération établie entre le bureau de l’OIT en Algérie et les différents services relevant du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, indique un communiqué du ministère.

En outre, les deux parties ont passé en revue les progrès réalisés dans la coopération en matière d’entrepreneuriat féminin et de formation et « ont exprimé leur volonté commune de renforcer les relations, notamment dans le domaine du développement social, la lutte contre la pauvreté et l’autonomisation de la femme », précise la même source. Lors de son audience avec l’ambassadeur omanais en Algérie, les deux parties ont mis en exergue la solidité des liens de fraternité qui unissent les deux pays et ont exprimé leur volonté à l’effet de redynamiser la coopération bilatérale notamment en matière de cohésion et de solidarité sociale, de protection de l’enfance et de la promotion de la femme et de la famille.