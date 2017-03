M. Boudjemaa TalaÏ à Annaba : Remise en service de la télécabine de Seraïdi

La télécabine Annaba-Seraïdi qui était à l’arrêt depuis 2014, a été remise en service jeudi dernier à la faveur de la visite de travail et d’inspection du ministre des Travaux publics et des Transports, M. Boudjemaa Talaï.

La remise en marche a été rendue possible après une opération de réhabilitation et de rénovation entamée le 16 mai de l’année écoulée dans le cadre d’un partenariat algéro-français. Dotée de 68 cabines, la télécabine assure un trajet d’une durée de 14 minutes en aller. Sur place, le ministre s’est dit satisfait du fruit de ce partenariat qui a permis la réalisation de l’opération dans les délais.

Dès son arrivée, Boudjemaâ Talaï a lancé également les travaux de confortement de la route nationale (RN) 44 qui relie Skikda à El Tarf via Annaba. Inscrite en 2010, cette opération qui ciblera un tronçon long de 17 km, est financée par le fonds national routier et autoroutier pour un montant de 435.617.000 DA. Ce projet qui revêt une importance stratégique pour le trafic routier sera achevé et livré en septembre 2017.

Lors d’une conférence de presse à l’issue de sa visite, le ministre a annoncé qu’une usine de montage de wagons à grande vitesse est prévue à Annaba, à l’instar d’une autre en cours d’étude en partenariat avec les Français pour la construction de trains à grande vitesse (TGV).

Ces projets seront possibles après la rénovation et la modernisation de l’entreprise Ferrovial. Il a annoncé également le projet de dédoublement de la voie ferrée Annaba-Tébessa qui sera lancé très prochainement.

B. Guetmi