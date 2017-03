Le ministre de la jeunesse et des sports à Sétif : La formation, clef de la réussite

En procédant jeudi dernier à Sétif à la pose de la première pierre du centre d’entraînement et de formation de l’Entente Sportive de Sétif, le premier du genre en Algérie.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, accompagné du wali Nacer Maskri, n’a pas manqué de souligner l’importante de telles structures dans la promotion du football professionnel et l’impact qu’elles sont appelées à produire dans la promotion du sport en général : « C’est en effet très important d’entamer l’exécution et la mise en œuvre des décisions prises par le conseil interministériel réuni au mois d’avril 2010 et une de ses résolutions avait trait justement à la construction de centres d’entraînement et de formation pour les clubs sportif professionnels. C’est important parce que ce sont des espaces où la formation occupe une place de choix, sachant de surcroît qu’elle constitue la clé de la réussite et il est grand temps de lancer ce grand chantier de la formation. Je suis d’autant plus heureux et honoré d’entamer ce grand projet ici à Sétif, dans une ville, une wilaya historique qui a donné beaucoup à l’Algérie dans tous les domaines, en particulier dans le domaine sportif. »

Le ministère qui sera accueilli au siège de l’Entente par le président Hassan Hamar marquera d’abord un arrêt devant la plaque commémorative qui porte le nom du père spirituel Mokhtar Arribi avant de visiter toutes ces nouvelles réalisations du clubs, des terrains en gazon synthétiques de différentes dimension, une structure de récupération, une antenne médicale dotée d’équipements de dernière génération et des espaces administratifs, s’entretenant longuement avec les jeunes footballeurs qui l’accueilleront et s’adonneront à quelques échanges de balle avec le ministre qui placera même une balle en pleine lucarne.

Une visite à l’issue de laquelle El Hadi Ould Ali ne manquera pas de consacrer une grande partie au musée de l’Entente, découvrant, non sans « une forte dose d’émotion » comme il en fera état, tous ces trophée, depuis la coupe de l’indépendance jusqu’à celle de la champions League africaine et ces grands joueurs et entraîneurs qui ont fait le bonheur de ce club.

Le ministre, le wali et les autorités verront alors les images de ce grand projet défiler sur Data Show, qui s’étalera sur une superficie totale de plus de 3 ha et nécessitera une enveloppe de plus de 37 milliards de centimes. Un projet implanté à la sortie est de la ville dans la commune de Ouled Saber et qui compte sur 5 niveaux, 2 terrains de football en gazon synthétique et naturel et doté de toutes les commodités nécessaires.

F. Zoghbi



Remise de subventions aux clubs de Annaba



Le ministre de la Jeunesse et des Sports a présidé jeudi, à Annaba, la cérémonie de remise de subventions de l’Etat au profit des associations sportives amateurs de la wilaya. La cérémonie d’octroi de ces subventions s’est déroulée en présence du ministre des Travaux publics et des Transports, M. Boudjemaâ Talaï, et des autorités locales. Cette aide de l’ordre de 4,150 milliards de centimes, a ciblé 38 clubs amateurs de football évoluant dans les différentes divisions. Intervenant à cette occasion, M. Ould-Ali a réitéré l’engagement des pouvoirs publics à aider les clubs dans le but de promouvoir le sport en général et le football en particulier afin de permettre la formation et l’émergence de jeunes talents, a-t-il souligné. Ce dernier a pris la décision d’octroyer des subventions aux profits des associations sportives par le biais du Fonds national de la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. B. G.