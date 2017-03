RÉÉQUILIBRAGE DU Marché pétrolier : Le temps qu’il faudra

Pour ceux qui recherchent un rééquilibrage du marché pétrolier, l’Agence internationale de l’énergie recommande d’être « patients », d’autant plus que la « volatilité qui a soudainement » affecté les cours du pétrole, la semaine dernière, « se reproduira probablement » du fait de l’importance des stocks.

«Le marché a besoin de temps pour que les fortes réductions de l’offre dans le cadre des accords de réduction de la production puissent avoir un impact total », indique le rapport mensuel de l’AIE publié mercredi. Depuis la conclusion des accords de production OPEP / non-OPEP à la mi-décembre, le prix du pétrole a positivement réagi à cette initiative passant le cap des 55 dollars le baril. Mais « le mouvement brusque vers le bas a vu les prix revenir à presque exactement le même niveau que celui du 30 Novembre », soit un peu moins de 52 dollars. Une situation due au fait que « le marché est toujours face à une grande quantité d’approvisionnement », au moment où la demande n’a pas encore été assez stimulée durant ces trois derniers mois, contrairement aux prévisions annoncées. A ce propos, l’AIE maintient ses estimations annuelles pour 2017, en tablant sur une croissance de la demande de 1,4 mb/j, « bien que la moyenne annuelle soit revue à la baisse de 0,3 mb/j. Selon le document de l’agence, durant les deux premiers mois de mise en œuvre de l’accord, le taux de conformité aux engagements de baisse des quotas de production « était en moyenne de 98%, bien que le chiffre soit très fortement influencé par l’Arabie saoudite, dont le taux était considérablement plus élevé, soit 135% ». Toutefois, en ce qui concerne les onze pays non- membres de l’OPEP qui se sont engagés à réduire 558 kb/j de leur production, « la visibilité des données est encore beaucoup moins grande ». Dans son rapport, l’AIE estime dans une analyse qui reste provisoire « que les pays non-membres de l’OPEP, dont la Russie qui représente plus de la moitié du volume de la réduction totale des pays hors-OPEP, ont réduit leur production de 37%, au cours des deux premiers mois de l’année. Par conséquent, « le marché a besoin de temps » pour que les réductions conséquentes de l’offre dans le cadre des accords de réduction de la production puissent avoir un impact total ». L’agence indique, dans le même ordre d’idée qu’en dépit d’une hausse de la production de 170.000 barils/jour, en février, par rapport au mois précédent, pour atteindre 32 millions de barils par jour (mbj), le cartel de l’Opep aura concrétisé 91% de ses engagements de réduire son offre, soit un respect de l’ordre de 98% sur les deux premiers mois de l’entrée en vigueur de l’accord conclu en novembre par les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour réduire leur production de 1,2 mbj à partir du 1er janvier pour une période de six mois renouvelable.

D. Akila