Révision des textes de loi pour permettre aux universitaires de suivre des stages pratiques au sein des entreprises

Hausse de 56 millions de mètres cubes par an de gaz naturel liquéfié



Le Conseil de la nation a repris ses travaux jeudi dernier, en séance plénière présidée par Abdelkader Bensalah et consacrée aux questions orales. Les préoccupations des membres du Conseil de la nation ont été adressées au Premier ministre, le ministre de l’Energie, le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, et le ministre du Travail de l’Emploi et de la Sécurité sociale, en présence de la ministre chargée des Relations avec le Parlement.

Le premier ministre M. Abdelmalek Sellal a annoncé que les statuts-types de l'Université et de plusieurs textes de loi relatifs aux stages pratiques des étudiants universitaires en milieu professionnel, ont subi des révisions pour offrir aux étudiants, le cadre juridique adéquat à même de leur permettre de poursuivre leurs formations et leurs travaux pratiques avec efficacité. « La révision des statuts-types de l'Université, du décret exécutif portant organisation de stages pratiques en milieu professionnel au profit d'étudiants et l'arrêté ministériel définissant la nature de ces stages pratiques, les modes de leur évaluation, de leur contrôle et de leur programmation, est en cours, en concertation et en coordination avec les organes et les entreprises concernés, a indiqué la ministre des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia, qui a répondu, au nom de M. Sellal, à une question sur la nécessité d'encadrer les stages pratiques des étudiants universitaires en milieu professionnel. Cette initiative vise à « garantir un climat propice et un cadre légal adéquat à même de permettre aux entreprises économiques d'accueillir les étudiants, et les chercheurs et de leur assurer des stages pratiques avec efficacité ».

L'augmentation du nombre d'étudiants, notamment dans certaines filières et branches scientifiques au niveau des universités implique davantage d'efforts en vue de réaliser les objectifs escomptés pour relancer la relation université-entreprise et valoriser le rôle central de l'université dans le développement économique du pays.

Pour faire aboutir cette démarche, le Premier ministre à préconisé de concilier les besoins du marché en main d'œuvre avec ceux de la formation pour améliorer le niveau de qualification des étudiants et définir la relation de l'université avec l'environnement socio-économique qui l'entoure et partant promouvoir leurs échanges.

Dans cette perspective, « les autorités compétentes n'ont ménagé aucun effort pour adapter les offres et domaines de formation assurées par l'université à celles du secteur économique, en accordant une importance qualitative au renforcement des compétences et qualifications scientifiques des étudiants, notamment, à la faveur des stages pratiques et la conclusion de conventions de coopération avec les parties concernées de manière à favoriser leur insertion professionnelle dans le marché du travail avec une plus grande compétence », a-t-il poursuivi.

Les entreprises nationales et étrangères activant en Algérie « accordent à leur tour un intérêt particulier à l'ouverture sur l'université et à la participation aux offres de formation, notamment à caractère professionnel ».

M. Sellal a rappelé, en outre, les recommandations issues de la récente conférence nationale sur l'université élargie aux acteurs du secteur économique et qui avait mis en avant « la nécessité d'activer les espaces d'échange entre l'université et l'entreprise ».

Pour concrétiser cette démarche, les autorités publiques compétentes œuvrent dans le cadre de l'application du modèle du projet d'entreprise qu'elle adoptent en tant que « nouveau mode de gestion universitaire » pour répondre aux exigences de la formation à tous les niveaux », lesquelles seront prises en considération lors de l'élaboration du plan d'action et des offres de formation, à travers la conclusion de conventions et actes de partenariat d'intérêt mutuel.

GNL : l'Algérie exporte 52% de sa production



L’Algérie a augmenté ces trois dernières années ses capacités de production de gaz naturel liquéfiée (GNL) pour atteindre les 56 millions de mètres cubes par an, grâce aux deux projets réalisés à Skikda et à Arzew. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'Energie Nouredine Bouterfa au cours de la même séance des questions orales au Conseil de la nation.

Le ministre a expliqué que l'État avait consacré un grand programme de développement pour le GNL. Ainsi, après l'incident de 2004 dans la raffinerie de Skikda, un projet avait été lancé quelques années plus tard. Lequel a été livré en 2013 avec une capacité de production annuelle de 9,98 millions de mètres cubes. Ainsi. Il a permis de combler le manque à gagner induit par l'incident qui a touché la raffinerie de Skikda. Dans la même perspective, un autre projet a été lancé dans la région de Arzew (GNL z3 ). Avec une capacité de production de 10,9 millions de mètres cubes, le projet a été réceptionné en 2014. Selon le ministre qui a répondu à une question portant sur le sort de certains projets de GNL, « ces deux projets ont permis d'augmenter la capacité de production nationale de près de 21 millions mètres cubes atteignant ainsi un niveau de 56 millions de mètres cubes ». M. Bouterfa a souligné que « 52% de cette production est destinée à l'exportation ».

D'une manière récapitulative, le ministre a expliqué qu'il existe quatre groupes de production de GNL en Algérie, il cité à cet effet, Celui de Skikda qui produit 10 millions de mètre cubes, trois autres dans la région d'Arzew, à savoir GNL z1, GNL z2 et le dernier GNL z3 avec une capacité globale de 46 millions de mètres cubes. Par ailleurs, le ministre n'a pas dévoilé si l'Algérie disposait d'autres projets futurs pour la production de GNL.

Toutefois, un avis d'appel d'offres a été lancé pour la réalisation de quatre raffineries dans le pays dans l'objectif de diminuer les importations des carburants qui coûtent plusieurs milliards de dollars au pays chaque année. Selon Bouterfa l'Algérie a entamé un projet de développement de la production de GNL depuis l'année 2008 dans l'objectif d'améliorer la production et répondre à la demande nationale et extérieure.



L'hospitalisation à domicile approuvée par les malades et leurs proches



Le ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf a affirmé, jeudi à Alger, que l'hospitalisation à domicile lancée en 2015 « a suscité l'approbation des malades et de leurs proches ». Répondant à la question d'un député du Conseil de la nation sur l'hospitalisation à domicile et les mesures prises pour améliorer cette prestation à travers le territoire national, le ministre de la Santé, s'est dit satisfait de l'écho favorable suscité par ce type de soins auprès des malades lourds et des handicapés ainsi que de leurs proches. Boudiaf a précisé que l'hospitalisation à domicile se veut « un prolongement des soins dispensés par les établissements hospitaliers publics aux malades lourds », rappelant que son département a mis en place un support juridique pour ce type de soins qui verra une meilleure organisation dans le cadre de l'application de la nouvelle loi sur la santé. Il a, en outre, précisé que le suivi des malades lourds à travers l'hospitalisation à domicile « contribue à la préservation de la dignité du malade », rappelant à ce propos que l'Etat « ne projetait pas d'ouvrir des hôpitaux pour personnes âgées afin de permettre à cette catégorie de rester chez elle au milieu de la chaleur familiale ».

Répondant à une autre question sur la réalisation d'infrastructures sanitaires à Ain Temouchent, le ministre de la Santé a affirmé que cette wilaya jouit d'une excellente promotion sanitaire et dispose de toutes les structures nécessaires (978 lits), un chiffre qui dépasse la moyenne nationale".

Concernant l'hôpital de la commune d'El Amiria relevant de cette wilaya et dont le coût de réalisation a atteint 350 millions de DA, le ministre de la Santé a indiqué que cette structure « sera opérationnelle prochainement ». Pour ce qui est du scanner en panne à l'hôpital de Bechar et de l'absence de l'Imagerie par résonnance magnétique (IRM), le ministre a annoncé que l'hôpital de la wilaya sera doté de ces équipements avant la fin de l'année en cours. Il a rappelé les prestations médicales dont ont bénéficié les malades des wilayas du sud et des Hauts plateaux dans le cadre de l'opération de jumelage avec les grands hôpitaux des wilayas du nord, précisant que 3.200 médecins spécialistes ont été affectés dans ces régions.



Retraite : les handicapés bénéficient de dispositions spéciales en cas d'incapacité physique



Le ministre du Travail, Mohamed El Ghazi a affirmé lors de la même séance que les travailleurs handicapés « bénéficient de dispositions spéciales prévues par la loi relative à la retraite, qui les protègent en cas d'incapacité physique de continuer à travailler et ce, indépendamment de leur âge ». Interpellé au sujet de la retraite pour les handicapés, le ministre a précisé que cette catégorie de travailleurs bénéficie de « dispositions spéciales à même de les protéger en cas d'incapacité physique de continuer à travailler, et ce, indépendamment de leur âge ». A ce titre, « les travailleurs handicapés peuvent bénéficier de la pension de retraite sans réunir l'âge légal de départ à la retraite, et ce, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi 83-12, modifiée et complétée, relative à la retraite », a encore indiqué le ministre. L'article en question stipule « la condition d'âge prévue dans l'article 6 de ladite loi, n'est pas exigée du travailleur atteint d'une incapacité totale et définitive de travail, lorsqu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité au titre des assurances sociales ». Dans ce cas, le ministre a affirmé que « le nombre d'annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à quinze années ».

Conformément aux lois en vigueur « les personnes aux besoins spécifiques sont placées dans des postes en adéquation avec leur état de santé, et sur cette base ils ne peuvent exercer une activité professionnelle pénible », a ajouté M. El Ghazi.

Il a cité dans ce sens l'instruction ministérielle du 9 mai 2015 « garantissant l'insertion des personnes handicapées tant au plan social que professionnel, notamment en leur assurant des postes de travail, l'exécution de programmes de formation au profit des travailleurs aux besoins spécifiques en vue d'améliorer leur qualification ainsi que la promotion automatique et exceptionnelle de ces personnes ». A une question concernant la prise en charge des frais de soins de l'assuré social, le ministre a affirmé que cette catégorie bénéficie de la gratuité des soins au niveau de toutes les structures de santé publique, lesquelles sont financées par le budget de l'Etat et la contribution financière forfaitaire de la sécurité sociale. Il a fait savoir que cette contribution au financement des établissements publics de santé « est passée de 19 milliards DA en 1999 à 73 milliard DA en 2017, soit une augmentation de 272% ». Pour ce qui est de la prise en charge des soins prodigués aux assurés sociaux par des établissements privés, le ministre a indiqué que la sécurité sociale a appliqué le système du tiers payant en lui accordant la priorité à travers des conventions pilotes conclues entre la sécurité sociale et les établissements privés. Ce dispositif qui dispense le patient du paiement préalable des frais de soins couvre actuellement plusieurs soins pris en charge à 100% par la sécurité sociale dont la dialyse, la chirurgie cardiaque et les prothèses pour handicapés.

Synthèse Salima Ettouahria