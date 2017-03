Première session de la haute commission mixte algéro-nigérienne : Hisser l’économie au niveau et à la qualité des relations politiques

l M. Sellal s’entretient avec son homologue, M. Brigi Rafini

l Le Premier ministre décoré de l’Ordre de « Dignité Grand officier du mérite » du Niger

Le Premier ministre a été décoré de l’Ordre de « Dignité Grand officier du mérite » du Niger. La distinction lui a été remise par son homologue, M. Brigi Rafini, au nom du président Mahamadou Issoufou. M. Sellal s’est dit honoré par cette distinction, qui témoigne des relations exemplaires qui lient le Niger au peuple et aux autorités algériennes à leur tête le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s’est entretenu avec son homologue nigérien, Brigini Rafini. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, de la ministre de la Poste, des Technologies de l’information et de la communication, Houda Imane Faraoun, et des membres du gouvernement nigérien. Les deux responsables ont abordé les voies et moyens de renforcer la coopération entre l’Algérie et le Niger et les possibilités de les hisser au niveau et à la qualité des relations politiques liant les deux pays.



M. Brigi Rafini : Dynamiser la coopération bilatérale déjà florissante



Les domaines de coopération entre l’Algérie et le Niger sont très variés, a déclaré le Premier ministre nigérien, Brigi Rafini, qui a plaidé pour une dynamisation des échanges entre les deux pays voisins. C’est pourquoi la tenue de cette session de la Haute commission nigéro-algérienne constitue une occasion supplémentaire pour dynamiser la coopération bilatérale déjà florissante, a-t-il indiqué. Il a ajouté que l’Algérie et le Niger sont animés de la ferme volonté de renforcer et de diversifier cette coopération, relevant que la tenue de cette session ouvrira de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays qui fondent leurs relations sur des liens historiques de fraternité, de solidarité et de bon voisinage. M. Brigi a souligné l’étroite concertation et l’entière convergence des positions des deux pays sur des questions régionales et internationales ainsi que leur engagement à œuvrer de concert à la réalisation des objectifs d’intérêt commun et de contribuer à la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et au développement du continent africain. Il ajouté que cette session est aussi une étape pour examiner plusieurs projets relatifs à la création d’un Conseil d’affaires nigéro-algérien, la signature d’une Entente de coopération dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, et d’un accord de coopération dans le domaine de la communication.

Entretien avec le président de l’Assemblée nigérienne



M. Abdelmalek Sellal s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale du Niger, Ousseini Tinni. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, de la ministre de la Poste, des Technologies de l’information et de la communication, Houda Imane Faraoun et des membres de l’Assemblée du Niger. (APS)

M. Messahel, A propos de La Transsaharienne Alger-Lagos

Opérationnelle en 2018

« La route transsaharienne est importante et stratégique car elle favorise le partenariat entre les Africains. L'infrastructure étant le fondement de tout échange économique », a indiqué M. Messahel à l'émission « Hiwar Essaâ » de la télévision algérienne. C’est pour cette raison, selon le ministre, que l'approche algérienne a donné la priorité à la Transsaharienne qui sera ouverte l'année prochaine sur le tronçon Alger-Lagos via le Niger. « Avec notre poids et nos potentialités en tant qu'Algériens, nous sommes arrivés aux frontières avec le Niger et plus loin encore avec la liaison routière Alger-Lagos longue de 4.600 km », a ajouté le ministre, précisant qu'il ne restait que « 220 km sur le territoire du Niger ». M. Messahel a également fait part du lancement d'une autre route à partir du Tchad qui sera raccordée à la Transsaharienne au Niger et qui est actuellement à 34 km des frontières nigériennes, ce qui permettra l'ouverture de la route vers le centre de l'Afrique. Il faut dire qu’une étude a été lancée récemment pour élaborer un schéma d'aménagement en Algérie, au Mali et au Niger afin de valoriser la route Transsaharienne sur le plan économique, comme l’a révelé, récemment, le secrétaire général du Comité de liaison de la route Transsaharienne (CLRT) Mohamed Ayadi. « Nous travaillons sur l'élaboration d'un schéma d'aménagement entre le nord du Mali et du Niger, et l'Extrême Sud de l'Algérie pour construire une microéconomie et définir ce que les trois pays peuvent échanger, et élaborer une vision commune pour valoriser nos potentialités ». Selon les explications de M. Ayadi, l'étude en question, réalisée par les trois pays, couvre notamment les zones desservies par la Transsaharienne (Alger-Lagos sur un linéaire global de 9.500 km).



La route transsaharienne sera dotée d'un schéma d'aménagement



Le schéma prévu consiste en un plan de réalisation de projets d'infrastructures et d'équipements capables de booster la dynamique économique sur le corridor de la Transsaharienne, notamment dans les zones frontalières.

Le SG du CLRT a fait remarquer, dans ce sens, que le Mali et le Niger, qui n'ont pas pour le moment achevé leurs tronçons de la route, éprouvent un manque d'équipements publics sur leurs frontières avec l'Algérie (écoles, unités industrielles, hôpitaux...), ce qui affecte la dynamique socioéconomique et la valorisation de la Transsaharienne, conçue pour favoriser les échanges et le développement économiques interafricains.

Lancé dans les années 1960, le projet de la route Transsaharienne est un réseau routier de quatre branches desservant, outre l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Nigeria. A ce jour, ce projet n'est pas totalement achevé en raison de difficultés économiques et financières, notamment dans les pays du Sahel. Parmi les institutions internationales ayant déjà accordé des financements pour les tronçons restants, notamment au Niger, au Mali et au Tchad, figurent la Banque africaine de développement (BAD), la Banque islamique de développement (BID) et le Fonds de l'Opep (OFID), a rappelé le responsable. Jusqu'ici, le Tchad n'a réalisé que 180 km sur les 600 km prévus sur son territoire, alors qu'au Mali 1.200 km de route sont d'ores et déjà achevés, tandis que 700 km restent à réaliser, selon les données du CLRT. Par contre, l'Algérie a quasiment terminé la réalisation de son tronçon de 1.400 km et il ne reste qu'environ 200 km sur l'axe Tamanrasset-frontières maliennes. L'Algérie a également contribué au financement et à la réalisation d'une section nigérienne de 230 km.

Quant à la branche qui fait 1.000 km et qui va vers Tunis, le SG a révélé qu’elle a aussi a été achevée alors que celle qui mène au Mali accuse un peu de retard à cause des problèmes sécuritaires, tandis qu’au Tchad, la moitié des 600 km à réaliser est terminée. Pour le reste, les financements ont été trouvés.



Le tronçon algérien de la route transsaharienne achevé



La Transsaharienne a été conçue, selon lui, pour renforcer les échanges économiques entre les pays du Maghreb et du Sahel. La Transsaharienne traverse, outre l’Algérie (1.400 km), la Tunisie (900 km), le Mali (1.974), le Niger (1.635 km), le Tchad (900 km) et le Nigeria (1.131 km). Composée d’un axe central Nord-Sud qui s’étire d’Alger à Lagos sur environ 4.000 km, la Transsaharienne a été conçue pour desservir toute la sous-région du Maghreb et du Sahel à travers quatre branches reliant deux capitales maghrébines (Alger et Tunis) à quatre capitales sub-sahariennes, à savoir Bamako, Niamey, N’Djamena et Lagos. « Sa principale mission est d’encourager la coopération économique entre les Etats africains membres, ce qui indique parfaitement l’ambition et la dimension du projet et la volonté de travailler ensemble en harmonie à l’échelle d’une région » a dit le SG du CLRT, qui a relevé que l'Algérie a investi plus de 200 milliards de DA (environ 3 milliards de dollars) pour terminer et développer le tronçon de la Transsaharienne situé sur son territoire au titre des programmes 2005-2009 et 2010-2014. Ceci, sans omettre le fait que l'Algérie compte faire une jonction entre le futur Grand port du centre (Tipasa), celui de Djendjen (Jijel), l'autoroute est-ouest et la Transsaharienne.

Sarah A. Benali Cherif

Présentation de projets d'entreprises algériennes



Abdelmalek Sellal a assisté à une présentation sur les projets en cours de réalisation par des entreprises algériennes au nord de ce pays. Cette présentation, qui a eu lieu à la résidence de l'ambassade d’Algérie au Niger, a permis au Premier ministre de s'informer de l'avancement du tronçon de la Transsaharienne (Alger-Lagos) qui traverse ce pays. Selon les explications fournies au Premier ministre, le tronçon de ce projet, long de 220 km, de la partie nigérienne, "sera achevé en décembre 2018.

A ce propos, M. Sellal a exhorté le groupement algéro-nigérien, chargé de la réalisation, à accélérer le rythme des travaux en vue de permettre à cette sous-région de bénéficier de l'intégration socio-économique induite par ce mégaprojet.

Le premier ministre a écouté, par la suite, un exposé de l’entreprise Sipex, filiale du groupe Sonatrach, chargée de l’exploration du pétrole à l’international, qui avait signé, en août 2015, un contrat avec le gouvernement nigérien de partage de production. « Nous sommes actuellement en phase de préparation et nous comptons entamer la phase de forage vers novembre 2017 », a déclaré M. Boumghar El Hadi, responsable au sein de la filiale.

Mettre fin aux circuits de l’informel



M. Abdelmalek Sellal a appelé les opérateurs économiques algériens et nigériens à œuvrer pour une économie vertueuse en mesure de mettre fin aux circuits de l’informel et au banditisme. En matière de stratégie, nous avons besoin d’une économie vertueuse qui mette fin aux circuits informels et au banditisme qui nuisent aux économies des deux pays, a affirmé M. Sellal dans son intervention à l’ouverture du Forum des hommes d’affaires des deux pays. Invitant les opérateurs à s’insérer dans cette vision et à passer à une autre étape dans les échanges, il a estimé nécessaire de donner un nouvel essor aux relations économiques qui ne doivent négliger aucune piste.

M. Sellal a également relevé, à l’adresse de ces opérateurs, que l’achèvement de la route Transsaharienne est de nature à faciliter les échanges commerciaux algéro-nigériens qui ne doivent plus rester en leur état actuel. Il a ajouté, à cet effet, que la mise en place prochainement d’un Conseil d’hommes d’affaires algéro-nigérien traduit la nouvelle vision que nous voulons impulser à nos relations économiques appelées à atteindre le niveau d’excellence qui caractérisent les relations politiques entre les deux pays. (APS)