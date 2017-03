CAF : Ahmad Ahmad met un terme à 29 ans de règne de Hayatou

Coup de tonerre à Addis Abeba. Ahmad Ahmad, président de la Fédération malgache de football, a mis fin jeudi à ''l'empire" d'Issa Hayatou, homme fort de la Confédération africaine de football (CAF) pendant 29 ans. Le Malgache a été élu, à la surprise générale, président de la CAF lors d'une élection l'opposant au Camerounais, obtenant une large avance de 14 voix (34 contre 20).

A l'annonce des résultats officiels, des poings victorieux se sont levés et une clameur a éclaté dans la salle rassemblant les représentants des fédérations africaines votantes. Relativement méconnu par rapport à son adversaire, Ahmad a déjoué la plupart des pronostics en obtenant un mandat de quatre ans à la tête de la CAF.

Hayatou, 70 ans, dernier dignitaire du foot mondial épargné par les affaires qui ont emporté Sepp Blatter et Michel Platini, en était pourtant le favori en puissance. "Si je pensais que je ne pouvais pas y arriver, je ne me serais pas présenté", a déclaré à la presse le nouveau patron du football africain, après le vote, alors que son rival était escorté en dehors de l'auditorium, refusant de s'adresser aux journalistes.

C'était le vendredi 13 janvier 2017, lorsqu'Ahmad Ahmad lance, à Libreville, le défi face à l’inamovible Hayatou. Ils étaient donc deux. Hayatou, président de la CAF depuis 1988 et candidat à un huitième mandat et son adversaire Ahmad, 54 ans, qui en est actuellement à son troisième mandat à la tête de la Fédération malgache.

C’est en 2013, à Marrakech (Maroc), qu’Ahmad est sorti du bois. Il est alors élu au comité exécutif de la CAF en tant que représentant de la zone Sud aux dépens du puissant Sud-Africain Danny Jordan, une victoire surprise au second tour du scrutin. En septembre dernier, il manque pour une seule voix l’un des deux postes de représentants de la CAF au conseil de la Fifa. Ahmad, comme on l’appelle, est désormais engagé à part entière dans la gestion du football africain. "Je place ma candidature sous le signe de la transparence", disait-il, lui dont le nom a été cité par le Sunday Times dans l’affaire de corruption qui a entouré l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il aurait perçu une somme allant de 30.000 à 100.000 dollars. Mais la preuve n’en a jamais été apportée. Ancien ministre des Sports de Madagascar, mais aussi du très important portefeuille de la Pêche, et actuellement sénateur, Ahmad est un président de Fédération de football souvent contesté pour sa gestion. L’annonce de sa candidature est tombée le 13 janvier, à Libreville, quelques heures avant que le comité exécutif de la CAF ne retire à Madagascar l’organisation de la CAN-2017 des moins de 17 ans pour impréparation.

Raouraoua perd son poste au comité exécutif

Le président sortant de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, a perdu son siège au comité exécutif de la Confédération africaine (CAF) pour l'exercice 2017-2021, lors de l'assemblée générale élective de la CAF tenue jeudi à Addis Abeba. Raouraoua a obtenu 7 voix contre 41 pour son adversaire, le Marocain Fouzi Lekjaa, patron de la Fédération royale marocaine, alors que le troisième candidat Anwar El Tashani (Libye) s'est retiré de la course. Agé de 70 ans, Raouraoua espérait conserver son poste au comité exécutif de la CAF pour la zone Nord. Raouraoua, qui a décidé de ne pas se représenter à l'élection de la FAF, avait été élu pour la première fois au comité exécutif de la CAF en janvier 2004 en Tunisie, en marge de la coupe d'Afrique des nations. Au total, sept membres ont été élus à raison d'un représentant pour chaque zone, à l'exception de la zone Sud qui a élu deux représentants.

Résultats des élections au comité exécutif de la CAF par zone :

Zone Nord :

Fouzi Lekjaa (Maroc) 41 voix,

Mohamed Raouraoua 7 voix Zone

Ouest A :

Amadou Diakité (Mali) 22 voix,

Hassan Musa Bility (Liberia) 26 voix

Zone Ouest B :

Maju Melvin Pinnick (Nigeria) 32 voix,

Anjorin Moucharafou (Bénin) 17 voix Zone

Centre-Est :

Suleiman Hassan Waberi (Djibouti) élu au second tour après le retrait de Magdi Shams (Soudan)

Zone Sud (2 postes à pourvoir):

Danny Jordan (Afrique du Sud) 35 voix,

Frans Mbidi (Namibie) 24 voix, Rui Eduardo Da Costa (Angola) 25 voix

Candidate féminine (1 poste à pourvoir):

Isha Johansen (Sierra Leone) 35 voix,

Lydia Nsekera (Burundi) 12 voix.

