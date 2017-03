Le chef de mission du FMI En Algérie : Les réformes dans l’investissement saluées

Je salue le travail législatif mené par le secteur de l'Industrie, a indiqué M. Dauphin, lors de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Industrie et des Mines Abdesselam Bouchouareb, ajoutant que des réformes complémentaires sont nécessaires, car il faut agir sur plusieurs fronts simultanément. A cette occasion, les deux parties ont abordé les moyens permettant à l'Algérie de libérer son potentiel de développement de l'investissement et du secteur privé, notamment dans cette conjoncture marquée par la chute des prix du pétrole. Dans une déclaration à la presse, le représentant du Fonds a appelé à la mise en œuvre d' "une masse critique de réformes qui permettent d'avancer sur plusieurs fronts simultanément, que ce soit dans l'amélioration du climat des affaires, les simplifications administratives, l'économie numérique ou encore l'amélioration de l'accès au financement. Il s'agit aussi, a-t-il ajouté, d'améliorer les conditions de la concurrence et d'assurer la transparence dans le fonctionnement des marchés notamment le marché du travail et l'adéquation entre les formations et les besoins des entreprises. De son côté, le ministre de l'Industrie a souligné l'importance des changements introduits pour alléger les procédures des investissements, la finalisation des textes d'application pour l'ensemble des lois promulguées, les mesures introduites pour la création d'un marché du foncier et la politique de développement des filières industrielles. M. Bouchouareb a relevé, à cette occasion, les avancés en vue de réorganiser le secteur public et les projets structurants réceptionnés ou en phase de finalisation.

Le FMI avait maintenu en janvier dernier ses prévisions de croissance pour l'Algérie à 3,6% en 2016 et à 2,9% en 2017, en anticipant une reprise à partir de 2021 à 3,4%.