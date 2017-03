Lutte antiterroriste : 6 casemates, 6 bombes et 2 canons détruits

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), ont détruit le 14 mars 2017 à Bouira, Boumerdès (1re RM), Bordj Bou Arreridj et Skikda (5e RM), six casemates pour terroristes, deux canons de confection artisanale et six bombes, précise le MDN. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, en coordination avec des éléments des douanes ont appréhendé, à Oran, et Tlemcen (2e RM), six narcotrafiquants et saisi une importante quantité de kif traité s'élevant à 549,85 kilogrammes. De même, un autre détachement de l'ANP "a arrêté à Bechar 3e RM), quatre narcotrafiquants et saisi une autre quantité s'élevant à 500 kilogrammes. A Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), des détachements de l'ANP ont saisi un camion, 5 véhicules tout-terrain,12 tonnes de denrées alimentaires, 3.800 litres de carburant, 17 détecteurs de métaux et 5 groupes électrogènes", tandis que d'autres détachements de l'ANP "ont mis en échec, près des frontières à El-Oued (4e RM), des tentatives de contrebande (240.000) unités de produits pyrotechniques.

D'autre part, 39 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Oran, Tlemcen, Tiaret et Bechar.



Ouargla : quatre ans de prison ferme pour encouragement d’activités terroristes



Une peine de quatre années de prison ferme a été prononcée hier, par le tribunal criminel d’Ouargla à l’encontre de K.T. (31 ans) pour encouragement d’activités terroristes.

Le mis en cause a écopé aussi d’une amende de 100.000 DA. Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte à l’année 2016, suite à des informations parvenues aux instances sécuritaires faisant état de liens entre le dénommé K.T avec un groupe terroriste qui s’apprêtait à perpétrer des actions terroristes dans la région de Tamanrasset. Le mis en cause a été arrêté au mois de juillet de 2016 dans la wilaya de Sétif où il s’était rendu pour se soigner de blessures à une jambe contractée suite à la déflagration d’une mine terrestre alors qu’il se trouvait en territoire malien. Le relevé des appels téléphoniques du mis en cause ont révélé plusieurs contacts avec des éléments du groupe terroriste précité, qu’il tenait informé des mouvements des services de sécurité à Tamanrasset ainsi que de la situation de certaines personnes impliquées dans l’action terroriste.