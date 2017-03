Journée des droits de l’homme à la Ligue arabe : Conférence sur la cohabitation pacifique

Une conférence sera organisée, aujourd’hui, au siège de la Ligue arabe, sur la cohabitation pacifique et les droits de l'homme, à l'occasion de la journée Arabe des droits de l'homme, en concomitance avec la célébration par la Commission arabe des droits de l'homme de cette journée, instituée le 16 mars. La date du 16 mars marque l'entrée en vigueur de la Charte arabe des droits de l'homme en 2008, après son institution en mai 2004 lors du sommet arabe de Tunis. Le président de la Commission arabe des droits de l'homme Commission de la charte, Hadi Iliami a indiqué, dans une déclaration, que cette conférence se tenait dans un contexte international et régional très compliqué, marqué par les crises qui frappent la région, soulignant que ces crises récurrentes qui menacent la sécurité et la stabilité des Etats et des peuples de la région, s'aggravent et bloquent les voies de dialogue et de la cohabitation pacifique. La conférence portera sur nombre de questions, notamment la cohabitation pacifique : concept et problématiques, les efforts pour la consolidation de la cohabitation pacifique et le plan d'action de Rabat sur l'interdiction de l'appel à la haine, a précisé le même responsable. Il s'agira également de questions liées à l'entente entre peuples, la tolérance en tant que garant de la consolidation de la cohabitation pacifique face au racisme, ainsi que l'expérience et le rôle de la commission arabe des droits de l'homme dans le renforcement de la cohabitation pacifique. (APS)