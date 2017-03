Le défi du logement

« Il n’y a pas de pire aveugle que celui qui refuse de voir », Cette maxime s’applique on ne peut mieux au programme de construction de milliers de logements que le pays a engagé depuis des années.

Ces logements, dont une bonne partie a été livrée et occupée par des citoyens algériens, n’ont pas été remarqués par ceux qui continuent à douter de ce programme. Pourtant, visibles partout changeant l’aspect des villes et des villages, ils font du pays un chantier à ciel ouvert. Cela n’a pas échappé aux observateurs étrangers, même les plus exigeants qui ont décerné à l’Algérie des distinctions pour les efforts consentis.

La dernière en date a été enregistrée récemment avec le premier trophée d’aménagement du territoire décerné à notre pays à la Conférence internationale pour l'Afrique tenue à Lyon, grâce à ses réalisations dans le secteur du bâtiment et de l'habitat, notamment la construction de nouvelles villes modernes et l'éradication des bidonvilles, ainsi que pour les efforts méritoires du gouvernement algérien en vue d’améliorer le mode de vie des citoyens.

Cette reconnaissance internationale s’ajoute à la consécration par l’ONU de l’expérience algérienne dans ce domaine s’en est suivie l’invitation du wali d'Alger pour présenter le modèle adopté pour la résorption de l'habitat précaire. Bien sûr, le programme national dans ce domaine ne visait pas ces distinctions au départ, les objectifs étaient clairs : atténuer la crise de logement et améliorer les conditions de vie des citoyens. Ce n’est pas pour rien que le Chef de l’Etat a lancé un programme conséquent de plus de 2 millions d’unités pour le plan quinquennal 2010-2014 et 1.600.000 autres pour celui de 2015-2019, qui a fait que le pays est en avance de 15 ans sur le programme ONU-Habitat selon les termes du premier responsable du secteur, M. Abdelmadjid Tebboune. Dommage que les citoyens ne soient pas informés de ce qui reste à construire, des sommes nécessaires à la construction des logements et des dimensions socio-économiques de ce programme, puisque quand le bâtiment va, tout va.

La classe politique qui cherche à avoir les faveurs de la population ne peut occulter un secteur qui sert les intérêts des citoyens par excellence. Or une partie d’entre-elle évoque les problèmes de distribution même s’ils sont le fait des élus locaux. Cela commence par le doute sur les chiffres avancés pour passer aux imperfections dans la construction avant de finir par l’injustice dans l’attribution. Ces manœuvres devront se développer dans les jours qui viennent au cours de la campagne électorale.

Pourtant ces imperfections quelles qu’elles soient n’enlèvent en rien au mérite de l’Etat algérien qui a dégagé des sommes colossales pour la multiplication du parc national de logements, faisant baisser sensiblement le taux d’occupation de logements. Cet effort colossal se poursuit malgré les difficultés financières que le pays connaît.

C’est là un fait que nul ne peut nier.

Fouad Daoud