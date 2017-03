Législatives du 4 mai, Certifiant que 4 à 6 individus ont été interpellés pour fraudes de candidatures : M. Derbal : « La HIISE œuvre pour un climat de confiance »

Les derniers rebondissements de la scène politique, en rapport direct avec le processus électoral pour les législatives du 4 mai, ont surtout confirmé le caractère à la fois souverain et totalement autonome de l’action de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE).

Cela s’est vérifié dans le traitement de ce qui a été qualifié comme dépassements constatés durant l’opération de confection des listes de candidature. Celle-ci aurait été émaillée par certains incidents et tentatives de marchandages qui ont d’ailleurs été dénoncés par bon nombre de partis politiques. Dotée de prérogatives constitutionnelles jamais attribuées jusque-là à une structure ayant pour mission la supervision d’une consultation électorale, la HIISE, dont la création a été synonyme d’une nouvelle ère dans l’évolution des mœurs politiques algériennes, ne pouvait donc laisser passer de tels agissements « politiquement incorrects », mais aussi sévèrement punis par la loi en vigueur.

Contacté hier par El Moudjahid, Abdelwahab Derbal, président de la cette Haute instance, a bien voulu étayer dans les détails, le traitement réservé par la HIISE à ces pratiques d’utilisation de l’argent pour s’octroyer une position privilégiée sur une liste de candidature afin de s’assurer une place dans la composante de la prochaine Assemblée nationale. « Aussitôt informés de ce genre d’agissements, nous avons entrepris des consultations avec les membres de la Haute instance qui nous ont confirmé qu’il existe effectivement deux cas de marchandages de listes électorales impliquant 4 à 6 personnes. Nous avons, dès lors, constitué des dossiers, et rassemblé les preuves nécessaires, et le tout a été remis aux autorités judiciaires qui, de leur côté, ont procédé à l’interpellation des personnes mises en cause », souligne M. Derbal. Notre interlocuteur s’est abstenu toutefois, de livrer l’identité des personnes impliquées et leur appartenance partisane, prétextant « l’obligation de réserve » recommandée dans ce genre de procédures judiciaires.

Partant de là, indique encore notre interlocuteur, « le but de notre démarche n’est pas de faire un spectacle médiatique. L’objectif gagé à travers l’intervention de la HIISE, c’est surtout la mobilisation de tout un chacun en vue d’installer un climat de confiance et de transparence propice à même d’assurer le succès de la prochaine compétition électorale ». « Nous œuvrons pour une démocratie stable et respectée » appuie encore M. Abdelwahab Derbal qui met l’accent sur la « sagesse et la sérénité » condition sine qua non, indique-t-il à même de permettre à la HIISE de réussir sa mission de contrôle et de supervision du scrutin du 4 mai et des prochaines échéances électorales, eu égard, bien sûr, au caractère permanent de cette instance.

A rappeler que la création de cette instance en vertu d’un amendement novateur introduit dans la Constitution de 2016 ainsi que ses prérogatives définies dans la loi fondamentale, sont qualifiées d’acquis irréversibles autant par la majorité des leaders de la classe politique que du côté des autorités publiques. « Cette instance constitutionnelle dotée de toutes les prérogatives pour ouvrir des enquêtes » a en effet rappelé le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales ce mardi au Conseil de la nation.

Dans son exposé traitant des préparatifs des prochaines législatives qu’il avait présentés le même jour devant les membres de la Commission des affaires juridiques du Sénat, Noureddine Bedoui a surtout assuré du rôle déterminant de la HIISE dans l’émergence d’une nouvelle culture électorale basée sur la transparence et le respect strict des lois de la République. Intervenant ce mardi sur les ondes de la Radio nationale, M. Derbal a également soutenu que son instance ne subira d'influence d'aucune partie « ni parti politique ni autorité », ajoutant qu'il comptait travailler « doucement, mais sûrement».

Karim Aoudia