Forum du Front du Changement : Pour un changement démocratique qui préserve la stabilité

S’exprimant lors du forum de son parti, organisé, hier, le président du Front du Changement souhaite que les législatives du 4 mai prochain soient « honnêtes », « libres » et « transparentes » et appelé à cette occasion le peuple algérien à saisir cette « opportunité » pour consacrer le « changement » et « imposer » des politiques et des programmes qu’il juge « opportuns » pour notre pays. « Le gouvernement doit garantir la transparence des élections car la conjoncture actuelle ne supportera jamais une situation de fraude », a considéré Abdelmadjid Menasra qui a invité les partis de l’opposition à « coopérer » entre eux et à « s’entre-aider » pour un contrôle strict et rigoureux du vote mais aussi pour « consacrer » le changement démocratique. Aussi, il estime que les participants à ces législatives ne doivent pas « justifier » les résultats du scrutin par la fraude et « se cacher » derrière cet alibi et assure que sa formation lutte par « tous les moyens légaux » contre la fraude. « Je pense que la meilleure façon de lutter contre ce mal est de participer aux élections. La lutte contre la fraude est à nos yeux un long combat que nous continuerons jusqu’au bout. Nous ne voulons pas que le désespoir gagne le peuple qui, contrairement à ce qu’avancent certains, n’a jamais été contre le vote mais il est contre la fraude et autres manœuvres déstabilisatrices », a-t-il lâché. Engagé dans ce rendez-vous électoral avec des listes communes avec le MSP suite à l’alliance contractée il y a quelques semaines entre les deux partis, le Front du Changement sera ainsi présent avec la formation de Mokri dans les 52 listes électorales prévues à cet effet et reconnaît que des noms ont été rayés des listes de candidatures mais pour des raisons « légales » même s’il signale des cas « d’injustice », comme ce candidat de la wilaya de Saida, « injustement » écarté.

Le président du FC espère par ailleurs que le scrutin du 4 mai va « consacrer » les principes de démocratie et « contribuer » à la « préservation » de la stabilité et de la sécurité de l’Algérie, insistant au passage sur l'importance de « réaliser » le développement, « d’améliorer » les conditions socio-économiques des citoyens, de « préserver » les libertés individuelles et collectives ainsi que la liberté d'expression et de « lutter » contre la corruption et le clientélisme. « Nous sommes convaincus que le changement ne peut s’opérer qu’à travers les élections, loin de la violence et l’anarchie. Un scrutin est organisé pour provoquer le changement, pas pour perdurer une situation bien établie. Un changement qui préserve avant tout la stabilité du pays et c’est ce que nous nous attelons à faire au sein de notre formation. Le seul rempart pour y arriver reste à mon sens l’argent sale et une administration partiale. Et si les deux s’allient, ce serait dès lors la catastrophe », a-t-il jugé.

Concernant la campagne électorale, Abdelmadjid Menasra affirme que son parti axera le discours sur la lutte contre la corruption et estime que l’économie nationale ne pourra se porter bien que lorsqu’on mettra fin à ce phénomène.

S. A. M.