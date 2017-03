FLN : Les listes ne seront pas revues

Le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès a affirmé hier à Alger que les « listes des candidatures du parti en prévision des législatives du 4 mai prochain ne seront pas revues ». Aucun changement ne sera apporté aux listes des candidatures retenues pour les prochaines législatives, a déclaré M. Ould Abbès à la presse en marge des travaux de la commission juridique et administrative consacrés à l’élaboration du règlement intérieur du Conseil de la nation. Il a ajouté, dans ce sens, qu’il ne cédera pas aux pressions qu’il subies dans certaines wilayas de la part de militants opposés aux listes élaborées. Le secrétaire général du FLN avait appelé auparavant les militants mécontents du parti à la sagesse soulignant que le choix des candidats « s’est fait en toute transparence et démocratie » et que les listes ont été élaborées conformément aux critères fixés.