Parti des Travailleurs : Un tournant décisif

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Mme Louisa Hanoune, a affirmé que les législatives peuvent constituer un tournant décisif dans l’histoire de l’Algérie. Lors d’une conférence de presse animée au siège du parti, Mme Hanoune a déclaré que les prochaines législatives peuvent constituer un tournant décisif dans l’histoire du pays, mettant l’accent sur l’impératif d’une large mobilisation pour imposer le respect de la souveraineté populaire. A ce propos, Mme Hanoune a soutenu que 36 listes électorales sur 42 du PT ont été validées, soulignant que son parti « n’était pas responsable des doubles signatures et qu’il a introduit dans ce sens des recours devant les tribunaux administratifs. Affirmant que la campagne électorale du PT sera différente des précédentes, Mme Hanoune a précisé que le parti focalisera sur les questions fondamentales pour une réforme réelle et profonde dans tous les domaines. Elle a indiqué dans ce sens que le PT abordera le problème du non-respect des lois ainsi que l’importance de la mobilisation populaire pour empêcher le vote sur les projets de loi du travail et de la santé, ajoutant qu’il prônera en outre la protection de l’université contre le chaos et l’importance de mettre en place un système fiscal juste, à travers la révision des exonérations fiscales. La secrétaire générale du PT a appelé les ministres candidats à démissionner de leurs postes pour éviter toute utilisation des moyens de l’Etat dans leur campagne.