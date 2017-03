Eclairage : Développement et défis sécuritaires

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui effectue à partir d’aujourd’hui une visite de travail de deux jours à Niamey (Niger) à l’occasion de la tenue de la Grande commission mixte sera accompagné au cours de cette visite par M. Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, du ministre des Affaires maghrébines de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, de la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la technologie, Houda Feraoun et du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel.

Lors de cette session, qui sera co-présidée par M. Sellal et son homologue nigérien, Brigi Rafini, Premier ministre et Chef du gouvernement, les deux parties « procéderont à une évaluation des relations bilatérales et de la coopération et définiront les voies et moyens à mettre en œuvre en vue d’apporter à ces relations plus de dynamisme compte tenu de la qualité des relations politiques », précise la même source.

La rencontre sera sanctionnée par la signature d’une dizaine de mémorandums d’entente et d’accords de coopération touchant plusieurs secteurs, ajoute le communiqué. De nouveaux accords qui viendront s’ajouter aux 8 accords de coopération multiformes signés à Alger, à l’occasion de la visite officielle en octobre dernier du premier ministre du Niger. Au mois de juillet 2016, lors de la visite du ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaines et des Nigériens à l’extérieur ,Ibrahim Yacoubou, Alger et Niamey s’étaient engagées à renforcer davantage leurs relations bilatérales vieilles d’un demi siècle. Au plan économique, le Niamey souhaiterait voir des opérateurs algériens investir au Niger. Ses responsables affirment travailler dans ce sens, d’autant que les échanges commerciaux ne reflètent pas la volonté des deux pays.

C’est dire que la réunion des 16 et 17 mars courant sera aussi l’occasion pour les deux parties « d’aborder les questions d’intérêt commun, notamment celles ayant trait aux enjeux et défis du développement dans la région ainsi qu’aux conditions d’évolution de la situation sécuritaire dans l’ensemble de la sous-région », souligne la même source.

Cette question préoccupe les deux pays qui partagent une frontière longue de 958 km. Alger et Niamey du reste, partagent les mêmes points de vue. En 2015, à l’occasion de la visite officielle effectuée par le président Mahamadou Issoufou, les deux pays avaient affirmé dans le communiqué conjoint publié au terme de la visite du dirigeant nigérien la nécessité d’« opérationnaliser l’architecture de paix et de sécurité au sahel et plus particulièrement au Mali et en Libye ». Ainsi, si le chef de la diplomatie nigérienne avait fait part en 2016, de sa satisfaction quant à la qualité de la coopération entre le Niger et l’Algérie, il n’en reste pas moins vrai qu’il a mis surtout l’accent sur celle relative au volet sécuritaire. Il dira à ce sujet que la coopération est exemplaire. « Avec l’Algérie nous avons des responsabilités de voisinage et nous nous attendons à les assumer » dira M. Ibrahim Yacoubou. Il rappellera que les deux pays avaient « convenu d’approfondir cette relation pour faire face aux défis et enjeux auxquels ils sont confrontés ».

N. K.