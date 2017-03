Notre forum de la mémoire, Accords d’Evian : « Fruit de la longue lutte du peuple »

Tout a commencé par des contacts, des pourparlers, des négociations d’abord secrètes, puis publiques, pour aboutir enfin à l’Accord signé, le 18 mars 1962, pour un arrêt effectif des combats, le lendemain 19 mars à 12h. Ces Accords ont été, a tenu à le rappeler le président de l’Association des anciens du MALG, le fruit de la longue lutte du peuple algérien qui a résisté avec constance et détermination à la soldatesque française. Hommage aux hommes de la délégation qui a contraint l’administration coloniale à reconnaître sa défaite.

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, a reçu, hier, M. Daho Ould Kablia, qui a fait partie, en tant qu’expert, de la délégation algérienne qui a mené les Négociations. Le récit de la genèse et de la signature des Accords d’Evian, a suscité l’intérêt des présents qui ont eu droit à des précisions de taille. Témoin direct, de cette page de notre histoire, le conférencier n’a omis aucuns détails. Mais avant, a t-il expliqué il faut d’abord parler de contacts ensuite de pourparlers avant d’arriver aux négociations, couronnées par le cessez-le-feu et l’organisation du référendum ayant consacré l’indépendance. Très pointilleux, avec un sens de précision très aigu, il a préféré revenir en arrière. Très loin en arrière, c’est-à-dire au lendemain de la 2e Guerre mondiale, et la victoire des alliés sur le nazisme. Une nouvelle ère qui a permis l’émergence de nouvelles idées politiques basées sur les principes de liberté. Et c’est le Président américain, Franklin Roosevelt, qui a été le premier à parler de liberté des peuples.

La nouvelle carte du monde avait permis la libération d’un grand nombre de pays, anciennes colonies britanniques et hollandaises. Mais la France, ne se voyait pas concernée par cette vision progressiste, car elle considérait l’Algérie comme un territoire français. Le 1er Novembre 1954, a bouleversé la donne. Le FLN et l’ALN, très engagés dans la libération du pays, bien que considéré par l’ennemie, comme « un feu de paille », a poussé les autorités coloniales à revoir leur copie. En effet, la révolution continuait de prendre de l’envergure. C’est ainsi, que la partie française, avait essayé d’approcher le milieu du FLN. Des contacts ont alors commencé vers la fin de l’année 1955, Des émissaires intellectuels, notamment des journalistes, étaient alors chargés discrètement de prendre contact avec Abane Ramdane et Youcef Benkhedda. Ces derniers ne pouvaient refuser, car la déclaration du 1er Novembre, laissait la porte ouvertes à toutes propositions pour le règlement du conflit. Mais Abane Ramdane, n’était pas dupe, avait posé des conditions, pas de cessez- le-feu sans reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie, le FLN seul représentant du peuple pour mener les négociations, et ces dernières doivent se faire à haut niveau.

Le conférencier a rappelé, par ailleurs, que Abane Ramdane très loin d’etre dupe avait posé des conditions avant tout contact avec les représentants du gouvernement français. A partir d’avril 1956, un triptyque conduit par des représentants de la SFIO est proposé par Guy Mollet, qui n’était pas encore au gouvernement. Il aboutit par une rencontre à Zagreb en juillet de la même année et conduite par Mohamed Khider, côté FLN, et Pierre Herbert côté français. Cependant, ces contacts ont été suspendus par un certain nombre d’aléas comme les événements du Canal de Suez, les changements opérés au sein du gouvernement français mais aussi aux attaques par l’armée coloniale perpétrées sur les populations de l’Est algérien. Ainsi ils ne purent réellement reprendre qu’avec l’avènement de la Ve République et le retour du général De Gaulle au pouvoir. Ce dernier annonce la couleur par ses déclarations comme «La paix des Braves» pour appeler les moudjahidine à capituler. Mais l’arrivée, du Général, le 13 mai 1958, dans une période marquée par l’échec des opérations dites de maintien de l’ordre était consommé, et où, sur le plan politique en particulier, le peuple algérien était totalement engagé et uni derrière ses dirigeants, donc derrière le FLN, pour mener à son terme l’objectif de recouvrement de sa liberté et de son indépendance.

La reconnaissance publique, le 16 septembre 1959, par le général De Gaulle du droit du peuple algérien à l’autodétermination, a été le déclic qui a permis de mettre l’accent sur le volet politique sans négliger l’action militaire qui le confortait.

De Lucerne à Neuchâtel, ces pourparlers iront, doucement, car la France n’a pas montré une réelle volonté à ce sujet. Il y eut également le putsch en avril 1961 des généraux (Salan, Challe, Jouhaud et Zeller) qui se sont soulevés contre la politique du général de Gaulle, alors président de la République. Le 8 janvier 1961, les autorités françaises se sont résignées à demander officiellement d’entamer des négociations en vue de parvenir à l’indépendance de l’Algérie. Après que le FLN avait posé des conditions strictes et non négociables, comme le respect de l’unité du peuple algérien et l’intégrité du territoire national. En février 1962 les vraies négociations sont entamées et où tous les points soumis par le GPRA ont été acceptés par le gouvernement français, après qu’elles aient buté sur le dossier du Sahara. A ce propos, le président de l’Association des Anciens du MALG n’a pas manqué d’évoquer la mémoire de Salah Bouakouir qu’il dit considérer, aux yeux des révolutionnaires, réhabilité dans son statut de révolutionnaire. Tout le dossier sur le pétrole a été préparé par le secrétaire général du MALG lui-même, Laroussi Khalifa, qui en coordonnait le travail. Le MALG avait obtenu des informations de source extrêmement sûre et autorisée (proche du pouvoir français). Il avait également obtenu le concours d’Enrico Mattei, le grand patron de l’ENI. Le concours de Mattei a permis de pénétrer la chasse gardée des stratèges pétroliers et la manière de mener les négociations sur ce dossier. Enfin, ce qu’il faut relever de ces accords, est que le bilan va dans les sens des principes et des objectifs de la révolution. Les moudjahidines, de 1954 à 1962 ont respecté avec constance les principes énoncés dans la proclamation du 1er Novembre qui se traçait comme objectif l’indépendance. Ces mêmes principes ont été redéfinis et confirmés dans la plate-forme de la Soummam ainsi que dans les différentes résolutions du CNRA. De plus, la délégation qui avait mené les négociations, avait obtenu l’accord et le soutien des cinq dirigeants détenus en France. Par ailleurs, M. Daho Ould Kablia, a été encore une fois formel, Il n’y a pas de clauses secrètes dans les accords d’Evian ayant trait au Sahara et, par ricochet, aux richesses existantes ou à la poursuite des essais nucléaires français dans la région. L’Algérie avait toute la souveraineté sur ses richesses dès 1962.

Nora Chergui