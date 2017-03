Fête de la Victoire : Pour une nouvelle lecture de l’histoire

« Comment nos enfants, qui sont allés à l’école, font marcher les usines, pilotent les avions, puissent ignorer l’histoire glorieuse de leur pays, leur propre histoire ? » s’est indigné un moudjahid de la ZAA (ex -Zone autonome d’Alger), hier au cours du riche débat qui s’est instauré au Centre culturel islamique d’Alger, à l’issue de la conférence du Dr Hocine Abdessettar (université d’Alger II), intitulée : « Fête de la Victoire…fruit des sacrifices des chouhadas et de la fermeté des moudjahidine ». Habituée aux traditionnelles conférences sur le sujet, l’assistance du jour a été agréablement surprise par le cours magistral qui lui a été donné sur l’histoire de l’Algérie, incitant nombre de moudjahidine et d’universitaires à participer au débat, à s’exprimer, voire… à partager le point de vue du conférencier!

Sortant des sentiers battus, l’universitaire s’est adressé de manière franche et directe aux participants, les invitant à réfléchir davantage sur les hauts faits de la glorieuse Révolution de Novembre, les lourds sacrifices consentis par les chouhadas et sur la fermeté des moudjahidine face à l’occupant colonial, histoire d’en tirer des leçons utiles pour l’avenir, pour les générations futures. Dans ce contexte, il a rappelé l’importance accrue de l’histoire pour les peuples et les Etats, la nécessité de son écriture d’une manière claire et objective, avant d’exhorter l’assistance présente, et par extension les Algériens, à assumer pleinement ses aspects positifs et négatifs, à l’instar des autres pays de la planète. Allant au fond du sujet, le conférencier a tenu à déplorer l’attachement viscéral des algériens à critiquer les fautes et les erreurs commises par les héros de la résistance populaire, les chouhadas et les moudjahidine, qui ne sont après tout que des êtres humains, au lieu de voir plus grand, plus loin, en mettant l’accent sur les points positifs, les exploits réalisés par nos parents, nos lointains aïeux, dans des conditions très difficiles, face à l’occupant colonial, notamment. A ce propos, il a cité en exemple la résistance farouche du peuple algérien face à l’occupant colonial, l’héroïsme des chouhadas et des moudjahidine dans le combat, leur endurance face à leurs tortionnaires, notamment. Le Dr Hocine Abdessettar, qui était professeur de lycée auparavant, a critiqué l’approche des faits historiques dans les programmes scolaires, leur reprochant de s’attacher davantage aux aspects négatifs de l’histoire de l’Algérie, au lieu de mettre en exergue les hautes qualités humaines, les exploits, les larges capacités démontrées par les innombrables héros du peuple algérien. L’Algérie, Etat et peuple, ont toujours marqué leur présence dans l’histoire, a rappelé l’historien en appelant à une nouvelle lecture de notre histoire, une lecture positive qui accorde plus d’importance aux nombreuses choses réalisées par le pays, depuis le temps, à nos innombrables sources de fierté, si nous voulons opérer le changement.

Mourad A.