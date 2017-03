Le chiffre du jour : Taux de croissance entre 1,5 et 2,1%

Le gouvernement mauritanien a réduit fortement le déficit budgétaire de plus de 3% du PIB en 2016, en mobilisant des prêts et dons extérieurs, et en utilisant le taux de change pour regagner en compétitivité. L’inflation est restée basse à 1,5% en moyenne, alors que le déficit du compte courant de la balance des paiements a baissé à 16% du PIB. Les réserves de changes se sont maintenues à 5 mois et demi d’importations des secteurs non-extractifs. La croissance est restée, toutefois, «faible à un taux provisoirement estimé entre 1,5 et 2,1%», et la dette externe a augmenté à 72% du PIB, selon le FMI.