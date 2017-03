Nouveau modèle algérien de croissance : Un signe encourageant

Le nouveau modèle algérien de croissance économique est un «signe encourageant», pour les entreprises italiennes qui souhaitent investir dans le pays et nouer des partenariats, a indiqué, hier à Médéa, l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasqual Ferrara. «Les choses avancent, et nous allons travailler ensemble pour que ce partenariat puisse être effectif», a affirmé M. Ferrara, lors d’une rencontre avec les opérateurs économiques de la wilaya de Médéa, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Titteri. Le diplomate a exprimé la «disponibilité» des chefs d’entreprises italiennes à venir investir en Algérie et développer différentes formes de partenariat avec leurs homologues algériens. Abordant le volet relatif aux conditions de délivrance de visas, il a assuré qu’il n’existe «aucune lourdeur ou entrave» en matière de délivrance de visa, indiquant qu’un service spécialisé a été chargé, depuis peu, du traitement des demandes de visas d’affaires qui sont délivrées, au bout de trois à quatre jours. Concernant les visas touristiques, le diplomate italien a expliqué que la délivrance de ce type de visa est soumise à la même procédure en vigueur dans l’espace Schengen, ajoutant que les services consulaire de l’ambassade d’Italie s’emploient à «améliorer en permanence les prestations fournies aux demandeurs de visas». Dans une optique d’ouverture sur les régions lointaines du pays, le diplomate a annoncé l’ouverture prochaine d’un guichet de collecte des demandes de visas au niveau de la wilaya de Constantine, après celui ouvert récemment dans la wilaya d’Adrar.