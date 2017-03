Salon de la sous-traitance du 3 au 6 avril : Au cœur de la politique industrielle

«Aujourd’hui, il y a une nouvelle dynamique œuvrant à faire de l’intégration nationale à partir de la sous-traitance industrielle. Pour y parvenir, il va falloir construire sur période allant de 5 à 10 ans.» C’est la conclusion à laquelle a abouti Kemal Agsous, président du Réseau des Bourses de la sous-traitance et des partenariats, s’exprimant, hier à Alger, lors d’une conférence de presse consacrée au 4e Salon national inversé de la sous-traitance qui se tiendra du 3 au 6 avril prochain à la Safex. Et relève, de prime abord, le retard accusé en la matière, précisant, chiffres à l’appui, que sur les 900.000 entreprises sous-traitantes, 1% uniquement exercent dans le secteur industriel. Des statistiques, déplore-t-il, qui placent l’Algérie «loin derrière les pays voisins comme le Tunisie et le Maroc». M. Agsous affirme mordicus que la sous-traitance est une condition sine qua non du développement industriel. Il relève, à cet effet, l’apport de la loi d’orientation portant sur le développement de la PME, qui vise l’amélioration de la compétitivité des dites entreprises et leur capacité d’exportation, ainsi que l’amélioration du taux d’intégration nationale et la promotion de la sous-traitance.

Des secteurs nouveaux, à l’image de l’automobile et de l’aéronautique, constituent, aux yeux de l’orateur, des pistes privilégiées à exploiter. À propos du Salon, M. Agsous indique qu’il traduit les orientations du gouvernement à améliorer la production nationale. De son côté, Rachid Sai, directeur de l’animation et du développement de l’entreprise au niveau de la Caci, a annoncé que 42 exposants ont confirmé leur présence, précisant que l’objectif est d’atteindre 60 intervenants. Parmi les objectifs assignés à cet évènement, il est question d’accroître l’intégration économique industrielle nationale et renforcer le tissu industriel par le développement des filières concernées. Outre l’exposition, seront tenues quatre conférences sur «La sous-traitance comme outil de compétitivité», «La sous-traitance dans les énergies renouvelables», «L’aspect juridique dans le contrat de sous-traitance», ainsi que «Le rôle des clusters dans l’activité de la sous-traitance». Le concept du Salon inversé, précise-t-il, consiste à réunir, d’un côté, les exposants et les vendeurs qui viennent en visiteurs pour prendre connaissance des besoins et acheteurs. Rebondissant sur les objectifs du Salon, qui sera organisé en partenariat avec la Safex, l’ANDI et la Bourse de sous-traitance, M. Sai évoque l’amélioration de la connaissance du potentiel de production nationale, la contribution à la substitution de la production nationale aux importations et l’accroissement de l’intégration industrielle nationale par le développement de la sous-traitance. Pour sa part, Djouher Haddi, du ministère de l’Industrie, précise que la SANIT se tient à un moment où les voix se joignent pour promouvoir la production nationale et lui donner un nouvel élan. «On espère qu’un nombre importants de contrats seront engagés, à l’issue de cet évènement», enchaîne-t-elle.

Fouad Irnatene