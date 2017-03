20e édition du BATIMATEC : 1.000 exposants attendus

Plus de 1.000 exposants, dont 50% de participants étrangers venant de 10 pays, prendront part à la 20e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, BATIMATEC, qui se tiendra du 23 au 27 avril 2017, au palais des Expositions de la SAFEX aux Pins-Maritimes (Alger).

C’est ce qu’a indiqué hier M. Raouf Stiti, président-directeur général du Batimatec. Dans une déclaration à El Moudjahid, à l’occasion de la tenue d’une journée d’étude organisée à Alger sur le thème : «Réussir sa participation à un Salon professionnel», il a indiqué que «cet important événement est en train de rassembler de plus en plus énormément d’entreprises. Preuve étant que nous occupons, depuis quelques années, l’ensemble des surfaces de la Safex sur une superficie totale de 44.000 m²». «Nous attribuons les emplacements en tenant compte de la sectorisation de l’exposition. C’est-à-dire de les placer selon leur activité, ce qui permettra en conséquence aux visiteurs de viser directement le domaine souhaité», dit-il. S’agissant des objectifs de ce Salon, il a souligné que celui-ci vise, entre autres, à réunir en un même lieu et en même temps, toute l’offre et la demande d’un secteur d’activités commun, permettre aux exposants et aux visiteurs de communiquer en direct, grâce à des informations actualisées et personnalisées, et de favoriser le positionnement des acheteurs nationaux et internationaux, qui peuvent voir, comparer et passer commande. «En marge de ce Salon, a-t-il ajouté, on va organiser des conférences-débat sur différentes thématiques liées à l’actualité dans les domaines de la construction et des travaux publics, et surtout sur la production nationale.» En réponse à une question relative au secteur des BTP, s’il est impacté par la crise actuelle, Raouf Stiti a affiché sa pleine conviction quant à la stabilité de la situation économique en Algérie, en indiquant : «Sincèrement, sur le plan microéconomique, je ne vois pas de crise. Oui, on parle et on anticipe, mais il n’y a pas en vérité une crise. Cette année, j’ai constaté qu’il y a une forte demande de participations à ce Salon, et les entreprises affichent de plus en plus leur grande volonté d’investir davantage.» Il y a lieu de noter que l’exposition a atteint, lors de l’édition de 2016, un taux record en ce qui concerne la participation, avec pas moins de 1.200 exposants, dont 624 sociétés nationales et 599 sociétés étrangères originaires de 24 pays. Concernant la journée d’information, les participants ont soulevé plusieurs questions liées, notamment, aux méthodes et règles de l’exposition. Lors de son exposé, M. Kamal Kheffache, consultant, directeur des enseignements - INPED, a expliqué qu’est-ce que la communication événementielle ? Qu’est-ce qu’un Salon ? Qu’est-ce qu’un Salon professionnel ?

«La communication évènementielle consiste à concevoir, à organiser et à faire connaître au public, par l’intermédiaire de reportages ou d’articles de presse, un évènement susceptible d’avoir des retombées positives sur l’image de l’entreprise ou du produit concerné», a-t-il affirmé.

M. A. Z.