Rencontre nationale sur l’évaluation des EHS : Formation continue et jumelage : deux priorités

Des recommandations dans le sens du développement de la formation continue et de l’approfondissement de la coopération technique avec les partenaires étrangers ont été adoptées, hier à Annaba, à l’issue des travaux de la rencontre nationale de deux jours consacrée à l’évaluation des bilans des Établissements hospitaliers spécialisés (EHS).

Cette dernière qui s’est tenue au siège de la wilaya en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, s’est soldée également par d’autres recommandations sous formes d’instructions et d’orientations en vue de promouvoir le jumelage entre les hôpitaux nationaux et étrangers. Une enveloppe financière importante a été dégagée pour l’exécution de cette opération de jumelage à laquelle le gouvernement accorde un grand intérêt dans la perspective de mieux servir le patient, a expliqué le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Par ailleurs et lors des travaux de la dernière journée de la rencontre, il a été décidé la création d’un bureau au niveau de la Direction Générale de la Santé et de prévention au siégé du ministère pour suivre les établissements hospitaliers spécialisés (EHS). Il a été décidé également de créer trois pôles pour la prise en charge des grands brûlés à Douéra (Alger), Skikda et Oran et de réfléchir sur l’amélioration de la prise en charge de la demande en matière de pédiatrie. S’agissant de ce dernier point, il a été fait état de 200 cas en moyenne par an de chirurgie infantile qu’il faut prendre en charge, selon les statistiques officielles. La mise en service de l’hôpital de pédiatrie de Annaba prévue avant la fin de l’année pourra apporter un début de solution adéquate à la chirurgie pédiatrique. Concernant la néphrologie, le ministère de la Santé table sur la réalisation de 300 greffes rénales par an réparties entre le secteur public avec 52% et le secteur privé avec 48%.

B. Guetmi