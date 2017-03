Nouvelles technologies dans l’enseignement supérieur : L’Algérie considérée bon élève

Une mise à jour économique portant sur l'Algérie et l’usage des nouvelles technologies a été rédigée récemment par Oxford Business Group. Et le moins que l’on puisse dire est que le document en question ne tarit pas d’éloges sur les « réels » progrès réalisés à ce sujet par notre pays. A commencer par le secteur de l’enseignement supérieur dont le cabinet britannique d’intelligence économique et de conseil estime que le recours à des outils d’apprentissage électroniques et d’enseignement télévisuel devrait « contribuer » à « remédier » à certains des problèmes de capacité qui freinent depuis des années le développement du secteur de l’enseignement supérieur, en « améliorant » l’accès aux programmes et en « facilitant » l’apprentissage à distance. Pour lui, et c’est même incontestable, les nouvelles technologies se mettent aujourd’hui au service de l’enseignement supérieur algérien.

Oxford Business Group revient dans ce rapport à l’annonce faite, en décembre 2016, par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, portant sur le lancement d’un programme pilote de master à distance qui sera proposé dans cinq universités algériennes et souligne que ces dernières prépareront chacun à un diplôme de formation spécialisée afin de répondre aux besoins « actuels » du marché du travail local. « En adoptant ces nouvelles technologies, l’Algérie assigne un rôle moteur aux secteurs de l’éducation et de la recherche dans le cadre de la promotion d’une économie de la connaissance. Une vaste réforme du secteur viendra en outre appuyer la stratégie du gouvernement », notera OBG qui salue l’utilisation de ces technologies « éducatives » innovantes pour « alléger » la pression subie par nos universités lesquelles, « peinent » depuis des années à satisfaire la demande, se référant à ce propos au rapport de la Commission européenne sur l’enseignement supérieur en Algérie, daté de 2012, et faisant état d’universités « surchargées », bridées par une gestion « inadéquate » et un « manque » de ressources. D’ailleurs, les conclusions de ce rapport sont, selon le cabinet britannique, relayées aujourd’hui par les professionnels de l’éducation qui avancent le chiffre 10.000 candidatures reçues annuellement alors que l’offre porte sur 2.500 étudiants seulement. D’où donc cette belle chance qui s’offre pour ceux qui n’ont pas obtenu de place à l’université de mettre à profit la possibilité d’effectuer un master à distance. Oxford Business Group n’a pas manqué par ailleurs d’évoquer l’intention de notre pays de lancer sa première chaîne de télévision éducative, prévue normalement au début de cette année 2017.



Enseignement télévisuel



Un projet « ambitieux » qui, s’il se concrétise, va propulser l’Algérie au cercle très restreint des pays africains à se doter d’une chaîne de télévision universitaire, au nombre de trois (Soudan, Egypte et Mauritanie). Baptisée « Savoir », cette chaîne, rappelle OBG, proposerait des conférences, des ateliers et des cours aux étudiants par le biais de vidéo-conférences et de plateformes de formation à distance. « Elle devrait permettre un meilleur accès aux études supérieures en Algérie tout en améliorant la qualité des enseignements et de la formation », a-t-il relevé en rapportant à ce sujet les propos de notre ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tahar Hadjar.

Le cabinet se félicite également des « efforts » déployés par l’Algérie pour « accroître » la place de la technologie dans l’éducation. « Ils font suite à la présentation d’une nouvelle feuille de route qui vise à orienter le pays vers une économie de la connaissance. Le programme entend relever le niveau de l’enseignement, améliorer l’employabilité des diplômés et développer la recherche. La feuille de route comporte un système de classement national ainsi qu’un système de contrôle et d’évaluation afin de garantir le respect des normes internationales par les universités algériennes et d’améliorer les services fournis par ces dernières. Elle appelle également à une coopération accrue entre les universités et le monde des affaires pour faire en sorte qu’à l’issue de leurs études les étudiants disposent de qualifications en phase avec le marché du travail », lit-on dans la mise à jour économique d’Oxford Business Group. Aux améliorations prévues en matière de technologie de l’éducation et de normes de qualité, le cabinet britannique souligne les mesures destinées à « accroître » l’investissement privé dans l’enseignement supérieur.



Inclure davantage le secteur privé



Le rapport considère que si le secteur est, en théorie, « accessible » aux acteurs du secteur privé depuis longtemps, il émet en revanche des réserves sur le plan de la pratique. « La centralisation des programmes et le manque de clarté en ce qui concerne les règlements régissant les universités ont limité dans la réalité l’intérêt porté par les investisseurs au secteur », regrette le rapport. Pour y remédier, le gouvernement algérien, « désireux d’améliorer le climat de l’investissement », a publié un arrêté ministériel qui ouvre officiellement le secteur de l’enseignement supérieur algérien aux investissements directs en provenance du secteur privé tout en fixant le cahier des charges pour les prestataires souhaitant ouvrir des universités dans le pays. « L’arrêté prévoit un processus en deux étapes pour l’ouverture de toute université privée. L’établissement privé se verra dans un premier temps remettre une autorisation temporaire une fois remplies les conditions fixées par une commission ministérielle. Suivra ensuite une période de formation et de contrôle à l’issue de laquelle une évaluation décidera de l’obtention ou non d’une autorisation finale », a expliqué OBG qui précise qu’en vertu de l’arrêté est autorisée la création de programmes de formation de premier cycle et de second cycle dans tous les domaines à l’exclusion de la médecine, dans la mesure où ces programmes respectent « les valeurs nationales et les symboles de l’Etat tels que définis par la Constitution. »

Oxford Business Group salue à la fin les initiatives prises par les universités algériennes de prendre part participent à des programmes privés internationaux afin de « faciliter » les échanges interuniversitaires pour les étudiants mais aussi les enseignants et assure que ces actions lancées en Algérie témoignant de « l’intensification » des mesures prises par le pays afin « d’améliorer » son offre dans le domaine de l’enseignement supérieur et de « mieux préparer » les étudiants au marché du travail.

S. A. M.