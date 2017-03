Entamée tôt dans la matinée d’hier : La grève du personnel d’Air Algérie suspendue

Le personnel au sol de la compagnie nationale aérienne Air Algérie a entamé, hier, tôt dans la matinée, une grève surprise qui a duré quelques heures seulement. Une grève sans préavis, qui a causé énormément de préjudices, notamment aux plus de 800 passagers qui devaient embarquer dans les 13 vols internationaux programmés par Air Algérie dans la matinée d’hier de 7h à 9h35. La grève a touché l’ensemble des filiales et directions de la compagnie à l’échelle nationale.

Suite au débrayage du personnel de la compagnie nationale, les voyageurs ont dû patienter un peu plus que prévu dans la mesure où leurs vols ont été retardés pour la plupart, d’une heure quarante-cinq minutes. C’est l’arrivée sur les lieux du directeur général par intérim d’Air Algérie, Bakhouche Allèche, accompagné du secrétaire général de l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi Saïd, qu’ont débuté sur-le-champ, les discussions avec les représentants des grévistes. Ce qui est certain, c’est que la direction de la compagnie affirme que cette grève a été « entamée sans préavis » et créé des perturbations sur les vols (retards), mais que le service minimum a été assuré au niveau des guichets d’enregistrement. Il faut savoir que selon le directeur des opérations terrestres d’Air Algérie, la raison de la grève et les revendications du personnel, à l’origine du mouvement, ne sont pour l’instant pas connues, « c’est encore le mystère qui entoure ce débrayage de dernière minute ».

Selon certaines indiscrétions, les travailleurs de la compagnie qui avaient décrété l’arrêt de travail ont exprimé leur mécontentement quant aux changements opérés par le directeur général par intérim au niveau de certaines directions, notamment celle des opérations au sol, et de la maintenance.

Heureusement, les choses sont entrées dans l’ordre après quelques heures et les grévistes ont repris progressivement le service après avoir suspendu la grève.

Dans ce contexte, il faut savoir que le nouveau responsable prône la nécessité d'instaurer un dialogue "franc, sincère et continu" au sein de cette compagnie aérienne nationale pour travailler dans un "climat serein" et régler les revendications du personnel de la compagnie.

Il est utile de rappeler qu’il y a 8 jours de cela, le Syndicat des pilotes de ligne algériens (SPLA) avait relevé l’importance du dialogue social au sein d’Air Algérie, et s’est dit prêt à contribuer à dépasser les difficultés qu’elle traverse. Tout en plaidant pour une charte nationale des pilotes à même de promouvoir le métier et préserver les acquis des pilotes, l’intervenant a fait part de la disposition du SPLA à coopérer avec la nouvelle direction d’Air Algérie afin, dit-il, de contribuer à dépasser la situation difficile actuelle et rentabiliser davantage les activités de l’entreprise.

Parmi les problèmes auxquels fait face la compagnie aérienne publique, figure, selon M. Seghouane, la concurrence rude à l’échelle internationale et le départ de nombreux pilotes vers d’autres compagnies étrangères, soulignant l’urgence de mettre en place une ‘‘politique de gestion rigoureuse et de méthodes managériales strictes’’ au sein de la compagnie. Selon les données du syndicat, Air Algérie compte actuellement 450 pilotes, 200 autres sont en phases de formation, parmi eux 80 nouveaux pilotes ont rejoint la compagnie graduellement depuis 4 ans.

Mohamed Mendaci