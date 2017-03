AADL 1 : Dossier définitivement clos avant Ramadhan

Bonne nouvelle que celle qu’a annoncée, hier, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, aux souscripteurs du programme de logements location-vente AADL 2001-2002, en leur promettant la remise des clés avant le mois béni.



«Nous avons trouvé beaucoup de fausses fiches de paie. La vérification des dossiers se poursuivra jusqu’à la remise des clefs. En tout cas, les pouvoirs publics en auront définitivement fini avec la question de l’AADL 1 d’ici le mois de Ramadhan», a affirmé M. Abdelmadjid Tebboune, lors de son passage à une émission télévisée consacrée à l’habitat. Le ministre a indiqué que 40% des logements AADL 1 ont déjà été livrés aux bénéficiaires. «Les 60% restants étaient prévus avant la fin du mois de mars, mais avec les intempéries, beaucoup de chantiers ont été retardés. Par ailleurs, 6% des souscripteurs seront touchés par un retard de deux à trois mois dans les wilayas où le lancement des travaux de construction a tardé. N’attendez pas de nous d’être réglés comme une montre suisse pour les rendez-vous. La compréhension est préconisée lorsque les raisons sont objectives», a-t-il expliqué. Le ministre a souligné que le secteur de l'habitat a maintenu, en 2016, une cadence soutenue dans le lancement et la livraison des projets de logements, en dépit des difficultés financières engendrées par la chute drastique des cours du pétrole. En effet, pas moins de 300.000 logements sont réalisés chaque année, contrairement aux années précédentes où l’on ne construisait que 80.000 unités/an. «L’État est tenu de remettre les logements aux souscripteurs des programme AADL 1 et 2», a-t-il réaffirmé. Il a affirmé, dans ce sens, que son secteur occupait une place prioritaire dans les transferts sociaux, à l'instar des secteurs de la santé et de l'éducation, soutenant que «le programme du Président de la République sera poursuivi jusqu'au dernier logement et qu'aucun projet ne sera annulé». Concernant l’opération des choix des sites, le responsable a expliqué que le choix par les bénéficiaires ne se fait qu’une fois les logements achevés à 70%, pas avant, ajoutant que «c’est impossible d’ouvrir la sélection des sites pour les projets en cours». Cependant, un logiciel de mise à jour a été mis en place par l’Agence d’amélioration et de développement du logement en vue de convoquer les souscripteurs pour chaque étape. «Les opérations de contrôle ont révélé l’existence de 16.800 faux certificats de résidence, concentrés à Alger. Nous avons trouvé aussi de fausses fiches de paie. La vérification des dossiers se poursuivra jusqu’à la remise des clefs», a-t-il affirmé.



Pas d’AADL 3 ni de formule LPP en vue



Par ailleurs, M. Abdelmadjid Tebboune a fait savoir que l’État ne lancera pas de nouveaux programmes de logements publics de type AADL ou LPP. «À l’heure actuelle, nous sommes tenus de terminer les travaux de construction de 450.000 logements. Et toute évocation de l’ouverture d’une nouvelle formule (AADL3) relève de la démagogie», a-t-il dit. Le responsable a, tout de même, reconnu l’existence de retard dans la livraison des logements. «Les citoyens ont exprimé des craintes croyant que nous n’allons pas honorer nos engagements. Je peux assurer que chaque souscripteur qui a versé une première tranche aura son logement. Nous avions un déséquilibre entre le nombre des souscripteurs et les programmes autorisés. Avec l’autorisation du gouvernement de construire 120.000 nouvelles unités, le logement sera garanti pour chaque souscripteur», a-t-il précisé. M. Tebboune a annoncé, par ailleurs, que l’ouverture de la souscription pour un nouveau programme de logement promotionnel public (LPP) n’est pas à l’ordre du jour. «Au début, le gouvernement a autorisé la construction de 150.000 unités pour ce programme. Finalement, nous avons retenu la construction de 50.000 unités pour une demande qui n’a pas dépassé les 38.000 dossiers. Cette formule nous a permis de trouver une solution aux 50.000 cadres de l’État. Cela nous suffit. Nous ne construirons plus dans cette formule que si nous recevons de nouvelles demandes», a relevé le ministre. Il a rappelé que le programme LPP a été créé pour les cadres de l’État dont le salaire dépasse les 100.000 dinars. «Cette catégorie n’est pas la bienvenue dans la formule AADL, mais ses moyens ne lui permettent pas d’acquérir un logement chez un promoteur immobilier qui chiffre le mètre carré à 35 millions de centimes. La relance du LPP se fera par les promoteurs immobiliers, surtout que j’ai signé dernièrement 6.200 agréments. Ils n’ont qu’à baisser leurs prix pour attirer ceux dont le salaire ne dépasse pas les 100.000 dinars», a-t-il préconisé.



Grande mosquée d’Alger : « La salle de prière prête en décembre 2017. »



Sur un autre registre, M. Abdelmadjid Tebboune a révélé que la coupole de la Grande mosquée d'Alger devrait être couverte avant fin mars prochain, pour pouvoir réceptionner la salle de prière à la fin de décembre 2017. «La salle de prière sera opérationnelle d'ici à la fin du premier trimestre 2017, le projet sera livré dans les délais fixés, à savoir fin 2018», a-t-il souligné. En ce qui concerne la campagne de critiques qu’a connues le projet de construction de cette mosquée de l’intérieur et de l’extérieur du pays, le ministre précise que «cette réalisation bat en brèche les assertions de tous ceux qui ont mis en doute la capacité de l’Algérie à construire un tel édifice religieux et lancé des rumeurs tendancieuses sur la non-conformité de l’œuvre aux standards techniques», a-t- affirmé. Il y a lieu de dire que le projet de la Grande mosquée connaît un avancement remarquable, grâce à la cadence rapide des travaux, les gros œuvres au niveau de ses différentes structures sont déjà achevés.

Sarah A. Benali Cherif