Base de données du registre du commerce : Accessible aux banques

Les banques et établissements financiers peuvent désormais, à travers le portail électronique «Sidjilcom» du CNRC, consulter les informations financières et commerciales des entreprises. Cette mesure est rendue possible, grâce à un protocole d'accord signé hier, entre l'Association des banques et des établissements financiers (Abef), et le Centre national du registre du commerce (CNRC). Le document a été paraphé par le directeur général du CNRC, Mohamed Slimani, et le président de l'Abef, Boualem Djebbar, en présence du ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, et du ministre délégué, chargé de l'Économie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, Mouatassam Boudiaf. Ce protocole d'accord fixe ainsi les modalités de souscription d'abonnements au portail électronique «Sidjilcom» par les banques et les établissements financiers. Ce portail permet la consultation en ligne du répertoire national des commerçants (personnes physiques et morales) qui comprend plus de 1,7 million inscrits au registre du commerce, ainsi que les états financiers des sociétés et le Bulletin officiel des annonces légales (Boal). La base des données des actes de nantissements, la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce, ainsi que le fichier national des dénominations et noms commerciaux peuvent également être consultés à travers «Sidjilcom». Ce nouveau dispositif technique permet ainsi aux banques et établissements financiers d'authentifier leurs clients et de mieux contrôler leurs dossiers de financements bancaires. «Il s'agit d'une collaboration à caractère préventif contre les fausses déclarations en vue de lutter contre la fraude», a expliqué M. Slimani, soulignant que «cette démarche participera à l'émergence d'une économie nationale saine et transparente». «C'est un procédé dynamique et interactif, et surtout fiable, car l'information est mise à jour et obtenu en temps réel», a-t-il fait savoir. Qualifiant ce nouveau dispositif de «saut qualitatif», M. Djebbar a relevé, de son côté, que l'utilisation de «Sidjilcom» par les banques et les établissements financiers allait sensiblement réduire les délais de traitement des demandes de crédits et améliorer la qualité du service. Cette démarche s'inscrit, a-t-il poursuivi, dans le cadre du processus global de modernisation qui a déjà permis aux banques des interconnexions avec les bases de données des administrations des impôts et des douanes. Dans ce sens, l'Abef annonce qu’elle compte également signer prochainement des accords avec la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) et la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du BTPH (Cacobatph), et cela «pour leur permettre d'accéder à leurs bases de données», a avancé M. Djebbar. Il convient de rappeler que le CNRC a mis en ligne, depuis 2011, un outil interactif pour communiquer avec l’environnement économique et commercial. Ce dernier est basé sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, par l’exploitation en temps réel des banques des données du CNRC par tous les utilisateurs, à savoir ministères, institutions, organismes et particuliers. Il est basé également sur la diffusion large de l’information commerciale, par le biais de l’utilisation d’internet. Le portail d’information du CNRC, appelé «SIDJILCOM», est dédié principalement à la diffusion en ligne de l’information légale sur les entreprises. Il est disponible en 3 langues (arabe, français et anglais).

Ministre des Finances : « Mise en place d’une base de données numérisée des documents du foncier. »



Le ministre délégué auprès du ministre des Finances, chargé de l'Économie numérique et la Modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, a annoncé, à la même occasion, qu’une base de données numérisée des documents de la Conservation foncière sera mise en place, à partir de la semaine prochaine. M. Boudiaf a précisé qu'«il s’agit de la numérisation de l'administration du domaine de l'État, dans le volet de la conservation foncière». Les Conservations foncières relevant de l'administration du domaine de l'État comptent à ce jour sur les archives physiques, ce qui entraîne un retard en matière de traitement des dossiers, notamment ce qui a trait au contrôle des biens fonciers des demandeurs de logements publics. Cette nouvelle procédure permettra de réduire les délais de contrôle effectués par le ministère de l'Habitat en vue de s'assurer de l'octroi de logements aux seuls citoyens ne possédant aucune propriété foncière. M. Boudiaf a indiqué que l'objectif de cette procédure est de «renforcer le caractère immatériel des transactions en recourant à des documents électroniques, à travers le développement de l'économie numérique en Algérie». Dans le cadre de la modernisation des systèmes financiers, le ministre délégué a fait savoir qu'un système d'information intégré des finances publiques relatif aux administrations des impôts, du budget et de la comptabilité était en cours de création, outre la généralisation des moyens de paiement électronique, le développement des systèmes informatiques des banques et des compagnies d'assurances, ainsi que la modernisation des Douanes.

Salima Ettouahria

La licence d’importation obligatoire pour tous les produits non essentiels

«Tous les produits qui entreront désormais en Algérie seront soumis à une licence.» C’est ce qu’a affirmé, hier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), et le Centre national du registre du commerce (CNRC). Néanmoins, les licences d'importation des produits de bases, tels que la semoule, le blé, l'huile, le sucre, le lait et les médicaments, seront renouvelées automatiquement, pour éviter toute rupture sur le marché, a précisé le ministre, ajoutant que tout ce qui est «conjoncturel» sera soumis toutefois à une autorisation limitée dans le temps, à l'instar des viandes, dont la licence est fixée à trois mois. Cette mesure tend à réguler le marché et à éviter l'anarchie, notamment la surabondance à certaines périodes de l'année et la rareté dans d'autres périodes. «Nous devons professionnaliser le marché, à travers une meilleure organisation et l'amélioration de la qualité. Je ne peux concevoir qu'un seul opérateur puisse importer 30 différents produits allant du blé au rond à béton», a lancé M. Tebboune. L'activité d'importation de véhicules, de rond à béton et du ciment a été soumise, depuis le début de l'année 2016, à des licences d'importation, et le ministère du Commerce a décidé récemment d'appliquer la même mesure à l'importation de bananes.

S. E.