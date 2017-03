Nouvelles de Tizi Ouzou, tri sélectif : 75% des déchets recyclables

Page animée par Belkacem Adrar

Une opération de tri des déchets ménagers sera lancée le 19 mars dans un village et quatre quartiers de la commune du chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou, a annoncé Mourad Ferroudj, directeur de l’EPIC de collecte de déchets ménagers CODEM, lors d’une rencontre avec les représentants des comités de quartiers et associations activant dans le domaine de l’environnement tenue au siège de l’APC.

Dans sa première phase, cette opération de tri sélectif des ordures de la commune de Tizi-Ouzou concernera le village Redjaouna, la cité des fonctionnaires, les quartiers les Genêts, le Bâtiment bleu et la Résidence Thilleli, a indiqué Mourad Ferroudj, en précisant que cette opération s’étalera sur six mois.

Pour réussir cette initiative visant à traiter les ordures à la source, une campagne de sensibilisation est déjà lancée par l’EPIC CODEM en direction des quartiers et du village concernés, a-t-il fait savoir, en assurant que tous les moyens aussi bien humains que matériels sont mobilisés pour réussir cette opération de tri sélectif des ordures qui est placée sous le slogan « Tri sélectif pour un avenir propre ». « Des bacs à ordures de différentes couleurs, bleu pour le verre, jaune pour le carton et le plastique, et vert pour les déchets biodégradables, seront mis en place dans les quartiers et le village ciblés », a indiqué le directeur de l’EPIC CODEM, avant d’annoncer que cette opération sera progressivement généralisée à travers tous les villages et quartiers de la commune de Tizi-Ouzou. « Nous ambitionnons de couvrir 60% de nos villages et quartiers par cette opération d’ici la fin de l’année en cours. De même que nous envisageons de cibler l’ensemble des établissements scolaires de la wilaya ainsi que les administrations publiques génératrices notamment de papier », a, par ailleurs, indiqué M Ferroudj. Avec la généralisation de cette opération de tri sélectif à la source, le centre d’enfouissement technique (CET) des ordures sis à Oued Falli sera fortement soulagé, en sus des postes d’emploi et des richesses qui seront générés par l’activité. Une moyenne de 130 tonnes de déchets ménagers, dont près de 75% sont considérés comme recyclables, sont collectés journellement au niveau de la commune de Tizi-Ouzou et entreposés au CET de Oued Falli, a rappelé le premier responsable de l’EPIC CODEM, un établissement totalement dévouée à sa mission de salubrité publique. *

Bilan annuel de la gendarmerie nationale

Une unité de sécurité routière à l’été prochain

Une unité de sécurité routière (USR) sera opérationnelle d’ici l’été prochain dans la wilaya de Tizi-Ouzou a annoncé hier le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Idir Mahmoudia, dans une conférence de presse consacrée au bilan des activités de ce corps de sécurité durant l’année 2016.

Cette unité qui sera dotée d’une centaine de motos élira domicile au niveau du siège du groupement territorial de la wilaya en attendant la réalisation d’un siège spécial à celle-ci, a-t-il indiqué en précisant que cette unité, une fois opérationnelle, réduira à coup sûr le nombre d’accidents sur les routes de la wilaya.

Le corps de la Gendarmerie sera aussi renforcé par l’installation au niveau des brigades opérationnelles de sections de sécurité et d’intervention (SSI) spécialisées dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et l’ouverture au courant de l’année en cours de trois nouvelles brigades sur sept actuellement en cours de réalisation à travers la wilaya où le taux de couverture sécuritaire par la Gendarmerie nationale a atteint au début de cette année plus de 40%. Ce taux a été atteint grâce à la mise en service de deux nouvelles brigades à Tizi-Rached et Ifigha, a précisé le conférencier, en faisant savoir que les citoyens ne s’opposent pas au redéploiement de la gendarmerie mais bien au contraire ils demandent avec insistance la présence de ce corps pour assurer la sécurité de la population et de ses biens.

« La gendarmerie nationale ne lésine sur aucun effort pour assurer la sécurité de la population et lutter sans relâche contre la criminalité sous toutes ses formes », a-t-il assuré, en mettant en exergue les exploits que ne cessent d’enregistrer ce corps de sécurité en matière de lutte contre la criminalité, la prolifération des bars clandestins, lieux de débauches, le trafic de stupéfiants, et ce en dépit de l’étendue du territoire sous compétence de la gendarmerie. Selon des statistiques présentées en cette occasion, il est relevé une nette baisse dans les affaires criminelles traitées durant l’année 2016 par rapport à l’exercice d’avant.

Ces affaires traitées ont enregistré une baisse de 6,98%, a souligné le lieutenant-colonel. Interrogé sur l’opération de restitution des fusils de chasse confisqués durant la décennie noire du terrorisme, le conférencier a indiqué que celle-ci a atteint un taux de plus de 70%, soit quelque 4.232 fusils restitués à leur propriétaires sur près de 6.000 confisqués. Pour le reste des fusils, le commandant du groupement a invité les propriétaires à se rapprocher du groupement pour finaliser la procédure de restitution. Concernant l’affaire de la petite Nihal Si Mohand portée disparue le 21 juillet de l’année 2016 puis retrouvée mort 12 jours plus tard dans la région de Ouacif, le conférencier a indiqué que l’enquête est toujours en cours pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce drame, tout en précisant qu’une équipe de gendarmes travaille toujours pour élucider cette affaire.

Missions médicales du CHU à Tamanrasset et à Illizi

1.200 consultations spécialisées

Quelque 1.157 consultations médicales spécialisées ont été effectuées durant deux récentes missions médicales effectuées par une équipe de spécialistes du CHU Nédir Mohamed dans des localités enclavées des wilayas de Tamanrasset et Illizi, a indiqué le directeur général de ce CHU, le professeur Abbès Ziri. Sur ces 1.157 consultations spécialisées, 951 ont été assurées à In Guezzam et Abalessa et 206 autres à Djanet et In Salah dans la wilaya d’Illizi, a-t-il détaillé, précisant que ces missions médicales ont été effectuées au cours des mois de février et mars. Le professeur Salah Mansour, coordinateur de ces missions médicales multidisciplinaires a, pour sa part, fait état de l’engouement que suscite leur présence dans ces zones reculées du sud du pays, en témoigne ce nombre de 700 consultations assurées en l’espace de 24 heures durant le dernier séjour médical de l’équipe spécialisée du CHU Nedir Mohamed. Les femmes étaient plus nombreuses à venir se faire consulter, soit un taux de près de 90%, a-t-il souligné, précisant que trois spécialités ont été assurées, à savoir, la dermatologie, la pneumologie et la gastro-entérologie.

Pour le coordinateur, ces dernières sont venues combler un déficit en couverture médicale dont souffrent ces régions reculées. En plus des consultations médicales, les équipes du CHU assurent aussi la formation des équipes médicales exerçant au sein des établissements de santé existant dans ces régions.

Protection civile

Cinq nouvelles unités à la fin 2017



La protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou sera renforcée au courant de l’année en cours par la réception de cinq nouvelles unités opérationnelles, a annoncé mercredi dernier le directeur de la protection civile de Tizi-Ouzou, le colonel Brahim Mohamedi, en marge de la célébration de la journée mondiale de la Protection civile. Avec la mise en service de ces nouvelles unités, le taux de couverture opérationnelle atteindra quelque 80% contre 65% actuellement, a-t-il indiqué dans un point de presse animé en marge de cette manifestation. 16 unités sont actuellement opérationnelles à travers le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-il rappelé, en précisant que la mise en service de ces cinq nouvelles unités interviendra à la fin de l’année en cours. Le même responsable a déploré, toutefois, le gel du projet de réalisation de onze postes avancés de la protection civile à travers des régions reculées de la wilaya. La direction locale de la protection civile a organisé mercredi dernier des portes ouvertes au niveau de la placette de l’ancienne mairie de la ville de Tizi-Ouzou où ont été exposés au public les moyens qu’utilisent ce corps dans ses missions de secours, de sauvetage et de lutte contre les incendies. L’ouverture de ces portes ouvertes a été effectuée par le premier magistrat de la wilaya de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, en présence des cadres de la protection civile et des élus locaux et nationaux.



Clubs amateurs

Distribution des subventions



Dans la cadre de la mise en œuvre des mesures de soutien public pour la promotion du football amateur, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou a procédé jeudi dernier à l’octroi des subventions de l’Etat au profit des clubs sportifs amateurs de football de la wilaya. 67 clubs ont bénéficié de ces subventions par le biais du Fonds national de la promotion des initiatives de le jeunesse et des pratiques sportives lors d’une cérémonie organisée à cet effet au centre de loisirs scientifiques de la ville de Tizi-Ouzou. La répartition de ces subventions est répartie comme suit : division de wilaya « pré-honneur », soit 43 clubs pour un montant de 500.000,00 DA par club, division de wilaya « Honneur », (16 clubs) pour un montant d’un 1.000.000,00 DA par club, division régionale II, (02 clubs) pour un montant d’un 1.000.000,00 DA par club, division régionale I ( 04 clubs) pour un montant de 1.500.000,00 DA par club, division Inter-région (01) club pour un montant de 2.500.000,00 DA et division

Nationale Amateur (01) club pour un montant de 4.000.000,00 DA.