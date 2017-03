Journée Nationale des Handicapés : Protection et intégration

A Sétif, la célébration de la journée nationale des Personnes à besoins spécifiques a été marquée par un imposant programme d’activités culturelles sportives et de solidarité à l’endroit de cette frange de la société.

Une journée qui a débuté dans la matinée au siège de l’agence CNAS de Sétif, par l’ouverture d’un centre de contrôle pour les personnes à mobilité réduite doté de toutes les commodités nécessaires et aménagé de telle sorte à permettre aux personnes handicapées de ne plus être confrontées aux contraintes du passé depuis l’accessibilité jusqu’à leur prise en charge médicale sachant de surcroît que cette nouvelle réalisation est édifiée au rez-de-chaussée du bâtiment abritant les services de la CNAS.

Une cérémonie marquée par la présence du ministre des Finances et du wali de Sétif, du président de l’APW, du directeur de l’agence CNAS et des autorités locales et à l’issue de laquelle des enfants handicapés recevront des fauteuils roulants et d’autres équipements spécifiques. A l’autre bout de la ville, à l’école des enfants handicapés auditifs, le climat de joie qui prévalait et les activités déployées n’en était pas moins importantes, au moment notamment où tous ces jeunes pensionnaires, au nombre de 107 dans cette école, surmontaient leur handicap dans un élan de fierté pour mettre en évidence bien des capacités dans différentes activités sportives.

Des potentialités que tous ces enfants mettaient en exergue en contribuant à la plantation de 250 arbres sur les différents espaces verts de cette école qui accueillera aussi des rencontres de football regroupant des équipes émanant des différents centres spécialisés.

Une cérémonie à l’issue de laquelle le directeur de l’action social Sebti Tarfaya ne manquera pas, dans son intervention, de dire l’importance que revêt une telle journée marquée par une forte symbolique qui atteste des efforts d’envergure consentis par l’Etat à l’endroit des personnes à besoins spécifiques. Autant d’actions qui vont dans le sens de l’intégration socioprofessionnelle et la prise en charge de 40.904 personnes à besoins spécifiques pour une enveloppe de 41,7 milliards de centimes, indépendamment de la couverture sociale et de prestations diverses.

Dans une wilaya qui compte aujourd’hui, treize établissements spécialisés, quatre centres spécialisées, trois centres pour les personnes âgées, deux écoles pour non-voyants et jeunes sourds-muets ainsi que deux établissements de protection de l’enfance et deux autres pédagogiques, créés par les associations. Sur un autre plan, on compte 30.913 personnes prises en charge au titre de l’allocation forfaitaire de la solidarité pour un montant annuel de 160 milliards de centimes dans une wilaya où la protection, la formation et l’intégration constituent les chevaux de bataille.

F. Zoghbi