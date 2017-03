Herboriste : Valoriser le métier à travers une formation

La Fédération nationale des professionnels des plantes et des produits naturels compte lancer une formation des herboristes dans diverses spécialités, pour valoriser ce métier au niveau national. Cette formation concernera la vente des plantes, la cueillette, le séchage et l'extraction de produits naturels.

«Il n'existe plus qu'une petite poignée d'herboristeries dignes de ce nom », se désole ammi Mouloud installé à la rue Tanger. Dans sa boutique, qu'il tient depuis 1979, l'herboriste vend des plantes qu'il a lui-même cueillies, sélectionnées et conditionnées. Thym, sauge ou camomille soignent les maux de ses clients.

A 70 ans, ce passionné demande aujourd’hui à « tous ces jeunes qui ouvrent à chaque détour un magasin de plantes médicinales de faire très attention car n’est pas herboriste qui veut ». Alors que l’attrait des Algériens pour les plantes médicinales est en plein boum, la fédération nationale des professionnels des plantes et des produits naturels compte lancer une formation d’herboriste dans diverses spécialités pour valoriser ce métier au niveau national. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre du programme de la fédération, concernera la vente des plantes, la cueillette, le séchage et l'extraction de produits naturels. Créée le 7 février dernier à Alger, cette fédération œuvre à recenser les plantes pour les préserver, en collaboration avec des chercheurs universitaires, et à devenir partenaire avec les secteurs de l'agriculture, de la santé, des forêts et du commerce. Cette formation tend également à instaurer une éthique en vue de protéger le consommateur, de rationaliser l’usage des plantes, de lutter contre l’escroquerie et le charlatanisme et d'investir dans le domaine des plantes en créant des coopératives au niveau des zones rurales disposant de matières premières. Par ailleurs, la fédération s'est lancée dans le recensement des herboristes au niveau du pays pour connaître leur niveau d’instruction et leur savoir dans le domaine de la botanique. L’herboriste est un spécialiste de la vente de plantes médicinales. Son rôle consiste à cultiver et à récolter des plantes et en extraire leurs propriétés curatives et préventives. Ensuite, il les vend à ses patients en tenant compte de la maladie dont ils souffrent. Ce praticien connaît les vertus des plantes. Il prend bien soin de marquer la posologie pour chaque patient et chaque cas. Ce thérapeute est un spécialiste qui s’assure d’effectuer le bon dosage lors de la préparation de ses plantes car chaque herbe est constituée d'une partie verte, d'une autre sèche et des racines, et que chacun de ces composants présente des aspects bénéfiques et nocifs. Les spécialistes algériens, vrais connaisseurs en matière de phytothérapie, ne sont pas nombreux et les herboristes qui prolifèrent partout ne sont que de simples commerçants, la médication aux herbes nécessite « une connaissance suffisante » sur les propriétés, les indications et les effets secondaires de ces produits. Même si certaines personnes préfèrent recourir aux plantes médicinales pour leurs bienfaits, elles ne doivent pas ignorer leurs méfaits et leurs complications et ne doivent surtout pas les utiliser pour le traitement de certaines affections difficiles, comme les tumeurs et le psoriasis car cela constitue une atteinte à la science », nous dira Ammi Mouloud. Depuis la nuit des temps, les remèdes de plantes médicinales ont toujours été utilisés. On les nommait les remèdes de grand-mères ou les remèdes de nos anciens, et à travers les âges, ils ont su de façon naturelle soulager, enrayer, soigner et traiter les différents troubles que subissent les personnes. C’est donc un retour aux sources de la médecine douce, c’est retrouver l’essence même des préceptes des anciens qui ont su à travers les âges aider les hommes à mieux se soigner. Toutefois cette médication n’est pas sans risque. De la plante au médicament, une passerelle entre tradition et science qui n’est pas toujours sans danger. De nombreux cas d'affections rénales ont été constatés suite à l'usage d'herbes « miracles » en infusion surtout lors d'usages quotidiens, à titre préventif.

Les vendeurs de produits d'herboristeries profitent de la vision traditionnelle selon laquelle ce qui est « naturel » est nécessairement « sans danger ». Malheureusement, cette notion est tout à fait fausse. Et c’est pour cela que la formation d’herboriste est plus que nécessaire.

Farida Larbi