Le Coin du copiste : Les mélodies d’Ezzahi ressuscitées

La disparition du célèbre chanteur, digne successeur des premiers maîtres du chaâbi, il y a quelques mois, aura laissé tous ses admirateurs, depuis un quart de siècle, sans voix. Le public avait adulé l’interprète d’El-Harraz ou Zinouba, lors de ses premières apparitions sur scène qui furent rares tout au long d’une carrière à l’ombre des projecteurs. L’homme qui était pétri de modestie et d’humilité était proche de ceux qui l’écoutaient religieusement, lors des fêtes familiales qu’il animait dans les quartiers aux alentours de son domicile. Autant Ammar Ezzahi était apprécié de nombreux mélomanes du chaâbi pour son timbre de voix qui les faisait réagir lorsqu’il entonnait avec passion ses q’cids ou ses quelques chansonnettes, autant la personne qu’il représentait dans la vie de tous les jours voulait par-dessus tout, en dehors des acclamations et des marques d’estimes, passer inaperçue. C’est dire que les plus grands chanteurs savent communiquer leur joie et le sens aigu de l’art avec trois fois rien et surtout un cœur léger prêt à partager l’émotion et le plaisir d’un texte bien travaillé et signé par des auteurs connus, tout en restant tout au fond de leur être de simples individus qui portent pourtant la chanson au firmament de l’interprétation. On ne peut compter le nombre de chansons auquelles Ammar Azzahi avait donné un ton et une profondeur dans la voix qui ne pouvait laisser insensibles ses auditeurs. Le chanteur disparu, alors qu’il pouvait encore éblouir son public avec ses morceaux fétiches, quand bien même ses participations aux galas et autres concerts pouvaient se compter sur le bout des doigts, c’est tout un pan de la belle chanson chaâbi qui peut sombrer dans l’oubli. Mais le public, encore lui, celui qui l’écoute dans les chaînes nationales, ne peut l’effacer comme cela, il continue après sa mort à évoquer son répertoire sans se lasser de l’écouter des heures durant. C’est ainsi que l’on assiste, ces dernières semaines, à une succession d’hommages organisés par ceux qui ont connu ou approché le chanteur, et parfois des personnes anonymes issues d’association qui sont les instigatrices de ces événements. Pour aujourd’hui, c’est la Chaîne III de la radio algérienne qui s’y colle, avec un grand concert entièrement dédié à l’artiste dans la soirée, plus exactement à l’auditorium. Une pléthore d’interprètes chaâbi se relayeront sur scène pour égrener les textes qu’affectionne le public. Parmi ces chanteurs, on citera en premier le chanteur Chaou Abdelkader, qui entamera la soirée avec un bouquet de titres que fredonnent les admirateurs inconditionnels d’Ammar Ezzahi.

Bon gala en perspective !

L. Graba