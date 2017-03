Du 22 mars au 3 avril au centre culturel algérien de Paris : Exposition picturale, de Djanet Hebrih Dahel

Une exposition de peintures et de sculptures, de l’artiste Djanet Hebrih Dahel, est organisée sur la thématique «Mouvements des femmes dans le hammam, danseuses et fantasia», du 22 mars au 3 avril, au Centre culturel algérien à Paris. La peinture algérienne contemporaine apparaît dans les années 1920 à travers une première génération de précurseurs.

À partir des années 1950, la «génération de 1930», la plupart de la dizaine des artistes qui la composent étant nés autour de cette année, conteste généralement la vision figurative et narrative, ressentie comme étrangère à la sensibilité maghrébine. Plusieurs tendances s’affirment, art naïf et expressionnisme, non-figuration et peinture du signe. Sur la fin des années 1960, le groupe Aouchem souhaite s’inspirer des traditions plastiques qui ont réussi à se maintenir dans l’art populaire. Le recours à la graphie de la Lettre et du Signe soutient largement, par la suite, les développements de la peinture algérienne.

Au début des années 1990, plusieurs artistes se tournent à nouveau vers la peinture figurative. Zahia Dahel Hebrih, née à Annaba, est une peintre et sculpteur algérienne. En 1984, elle obtient le premier prix des médailles de mérite (sadr athir… ) des moudjahidine, en 1987, le premier prix d’honneur du président Chadli Bendjedid et, en 2003, elle est félicitée par le président Abdelaziz Bouteflika, pour la réalisation à Guelma de la statue du défunt Houari Boumediene.

Pour faire découvrir les artistes créateurs à la communauté algérienne en France et aussi aux Français qui on des affinités avec l’Algérie et la culture algérienne en particulier, Mme Hassina Hadj Sahraoui, directrice de publication du magazine Salama et le Centre culturel algérien organisent, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, une exposition de peintures, aquarelle et sculptures du 22 mars au 3 avril.

L’objectif de cette exposition est de promouvoir la culture algérienne et de faire connaître les artistes en France et en Europe, afin de favoriser les échanges culturels entre les deux rives de la Méditerranée et de privilégier le dialogue artistique entre les populations.

Hassina H. Sahraoui