Conférence sur « le savoir et l’avenir » : Protection des spécificités culturelles locales

Le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, a souligné, mardi à Alger, l'importance de la «sécurité culturelle» à l'ère de la mondialisation, et de «la modernisation de l'enseignement», à la lumière de la révolution technologique à laquelle assiste l'humanité. Lors d'une conférence sur «le savoir et l'avenir», animée à l'École nationale d'administration (ENA), M. Mihoubi a soutenu que la sécurité culturelle était «nécessaire» en cette ère de mondialisation et d'interaction des cultures et des langues vu son importance dans la «protection» des spécificités culturelles locales et dans le développement national. Le ministre a souligné la «nécessité» de tenir compte des avantages de la mondialisation, comme les «connaissances exactes» qu'offrent le réseau internet et l'exploitation des langues porteuses de savoir outre les techniques modernes et les méthodes d'enseignement développées. M. Mihoubi a appelé, à ce propos, à se concentrer sur l'avenir au lieu de «s'accrocher» au passé qui engendre des êtres confinés dans «l'isolement et la frustration». Le ministre a en outre mis en exergue «l'importance de la modernisation de l'enseignement», citant l'exemple de certains pays développés qui ont adopté des méthodes modernes dans leur processus de développement et consacré d'importants budgets à ce secteur, à l'instar de certains grands pays asiatiques. M. Mihoubi a affirmé que les mathématiques «sont la clé du progrès» technologique et scientifique dans n'importe quel pays, insistant sur la nécessité de compter sur les langues nationales, dont le développement dépend essentiellement du savoir produit. Le ministre a indiqué que la conférence visait à «inculquer aux élèves les nouvelles connaissances et à soulever certaines problématiques à même d'approfondir leurs connaissances... ». (APS)