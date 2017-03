Concert de l’Orchestre Symphonique National : Shéhérazade séduit le public

Après une longue absence, l’Orchestre symphonique national est revenu, mardi dernier, pour un concert inouï au niveau de l’Opéra Boualem-Bessaïeh, reprenant les plus grands airs d’Opéra et de la musique traditionnelle algérienne, pour le plus grand bonheur du public présent.

Le grand maestro Amine Kouider et son ensemble ont envoûté, le temps d’une soirée, le public dans un voyage initiatique à travers la musique des plus grands compositeurs. L'ensemble des musiciens a interprété des extraits de huit grands compositeurs, dont les plus notables seront la 40e Symphonie de Mozart, ainsi que la 5e de Beethoven, mais aussi Schéhérazade, de Rimsky Korsakov, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et l’hôte de l’Algérie, le président du groupe parlementaire d'amitié algéro-français au Sénat français, Alain Néri. L’orchestre et son maestro, brillants de technique et de dextérité, ont bien traduit leur professionnalisme académique, se livrant allégrement au gré des mélomanes dans une belle fusion de la parole et la mélodie qui n'a pas manqué de susciter la reconnaissance manifeste de l'assistance. Ce spectacle, baptisé Schéhérazade, est un montage poétique onirique où le lyrisme des mots a fusionné avec de belles œuvres du terroir andalou et du classique universel. Les instrumentistes de l'OSN et les choristes de la chorale polyphonique d'Alger, dirigée par Aziz Hamouli, ont déployé à l’Opéra Boualem-Bessaïeh, un florilège de pièces du patrimoine andalou et universel, dans une lecture poétique réussie et un élan musical de haute facture. Vêtue d’une tenue typiquement algéroise, Afefe Fennouh, dans le rôle de Shéhérazade, conteuse à la voix pleine, intervenant en partie sur ses textes, ainsi que sur des poésies du patrimoine, a donné la réplique au roi Shahryar, représenté par Fouad Ouamane, qui, au-delà de sa voix timbrée, a brillement donné à son luth une âme de narrateur. Touchia Sika, réécrite par Hocine Bouifrou, Nouba Sika, arrangée par Rachid Saouli et interprétée sobrement dans la suite de ses rythmes par le maître Mokdad Rezzoug, seul au violon dans la position traditionnelle, ont constitué la première partie du programme de cette soirée féérique qui a séduit les présents dans un voyage du conte de Mille et Une Nuits. Suite symphonique Shéhérazade, célèbre pièce de Nicolaï Rimski Korsakov, dans ses quatre mouvements : La mer et le vaisseau de Sinbad, Le récit du prince Kalender. Le public recueilli, de nombreux étrangers, a pu saisir des instants de pureté et voyager à travers un beau rêve durant lequel l'ensemble des musiciens et des choristes ont judicieusement élevé le patrimoine culturel algérien au rang de l'universalité. La beauté des textes, soutenue par les sonorités andalouses et orientales des pièces choisies, a empreint le récital de hauteur et de noblesse que le public a pu apprécier également, dans le thème final interprété, composé par Maurice Jarre pour le compte du film Arrissala, réalisé en 1977 par Mustapha El-Akad. Ya rayah, Echtah Etawes, Goumari sont les derniers titres qui ont été interprétés par l’Orchestre symphonique, pour clôturer son spectacle marqué par les applaudissements et les youyous des présents.

Sihem Oubraham