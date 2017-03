Grand angle : Défis complexes et multiples

Moussa Faki Mahamat , le successeur de Mme Nkosazana Dlamini Zuma, qui a été à la tête de la Commission de l'Union africaine cinq ans, a pris ses fonctions le mardi 14 mars à Addis-Abeba, à l’occasion de la cérémonie de passation de témoin entre les membres sortants et ceux entrants de ladite commission. Une cérémonie à laquelle a pris part le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en sa qualité de représentant du président de la République. « Opérationnel », le nouveau patron de la commission africaine peut s’atteler à sa mission, qui, faut-il le souligner, ne sera pas de tout repos. Et pour cause, de nombreux défis, et pas des moindres, attendent d’être relevés. Des défis « complexes et multiples » comme rappelé par M. Sellal. La lutte contre le terrorisme et le crime organisé qui menacent la stabilité et la sécurité de nombreux pays, l’éradication de la famine et la pauvreté, la poursuite de la démocratisation du continent, la promotion de la bonne gouvernance et des droits de l’Homme, constituent depuis quelques années la priorité des gouvernants africains et seront au cœur des priorités. Mais bien plus encore, le nouveau patron de la Commission de l’UA devra parachever un des principaux objectifs que l’organisation s’est assignés. Celui de devenir un interlocuteur fiable et un véritable partenaire sur la scène internationale en mesure de porter la voix du continent et de défendre les causes de ses peuples. L’Afrique ne veut plus demeurer sous tutorat. De même qu’elle se refuse à ce que son organisation soit considérée comme une annexe africaine d’une quelconque institution ou organisation internationale. Elle doit se poser et s’imposer aujourd’hui comme l’unique défenseur des intérêts de l’Afrique. Et pour ce faire, elle doit opérer les changements nécessaires dans le cadre d’une réforme institutionnelle qu’elle doit mettre en œuvre et s’assurer les ressources d’un financement durable.

Nadia K.