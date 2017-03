Attentat suicide dans un tribunal de Damas : 25 morts

Un kamikaze a tué au moins 25 personnes hier en se faisant exploser dans le bâtiment d'un tribunal dans le centre de Damas, le jour du sixième anniversaire du début de la guerre, a rapporté la police de la capitale syrienne. "Il y a au moins 25 morts et des dizaines de blessés", a déclaré à la télévision d'Etat rès Mohammad Kheir Ismaïl, chef de la police de Damas. L'attentat s'est produit selon la chaîne dans l'ancien Palais de justice, qui abrite actuellement le tribunal religieux chargé des affaires matrimoniales et le tribunal pénal.

"Nous étions paniqués car le bruit de l'explosion était énorme", a raconté une avocate présente dans le bâtiment. "Nous nous sommes réfugiés dans la salle de la bibliothèque qui se situe dans les étages supérieurs", a-t-elle ajouté sous le couvert de l'anonymat. "Il y avait beaucoup de sang." Le procureur de la République de Damas, cité par la télévision d'Etat, a affirmé que le "kamikaze a visé les citoyens à une heure de grande affluence". "Il a essayé d'entrer dans le tribunal et quand les policiers ont tenté de l'en empêcher, il s'est rué à l'intérieur (du bâtiment) et s'est fait exploser." Samedi dernier, la capitale syrienne avait été secouée par un double attentat qui a fait 74 morts et qui a été revendiqué par le Front Fateh al-Cham, l'ex-Al-Qaïda en Syrie.