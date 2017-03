Conférence d’entente nationale au Mali : Les concertations régionales conclues la semaine prochaine

Les concertations régionales engagées pour informer et sensibiliser les populations sur le processus et les objectifs de la Conférence d'entente au Mali, prévue le mois de mars, seront conclues la semaine prochaine avec trois haltes, à Bamako, Kidal et aux camps des réfugiés maliens, ont rapporté hier des médias maliens citant la commission préparatoire. Dès la semaine prochaine, ces concertations régionales autour de la Conférence d'entente au Mali, stipulée dans les dispositions de l'accord de paix et de réconciliation, issu du processus d'Alger, auront lieu à Bamako, Kidal et dans les camps de réfugiés maliens de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger, selon le site Maliactu. Excepté ces trois régions, des concertations régionales, chapeautées par la commission préparatoire, ont eu lieu dans toutes les régions du Mali dans le but d'informer et sensibiliser les populations, mais aussi de recenser les attentes des citoyens en vue d'une participation active à l'événement, selon les mêmes sources qui ont cité les membres du groupe de travail communication et relations publiques de la commission préparatoire de la conférence d'entente nationale. L'objectif global de la Conférence d'entente nationale est d'"instaurer un débat approfondi et inclusif" entre toutes les composantes de la nation malienne. La commission préparatoire de 40 membres, présidée par le médiateur de la République (du Mali), Baba Akhib Haïdara, qui présidera également la conférence d'entente nationale, comprend trois groupes techniques. Les acteurs régionaux doivent réfléchir et exprimer leurs opinions sur ses différentes questions pour contribuer à l'élaboration de la mise en œuvre de la paix et de la réconciliation nationale. La rencontre, une des hautes aspirations de l'ensemble des Maliens, sera l'occasion pour débattre des problématiques existentielles du Mali, de dégager des dynamiques consensuelles et de convenir des éléments fondamentaux constitutifs d'une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. L'accord de paix pour la paix et la réconciliation au Mali, conclu après une série de négociations à Alger, a été signé en mai-juin 2015 par le gouvernement malien et des groupes politico-militaires.