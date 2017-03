Crise Turquie - UE : « L’Otan ne doit pas pousser Ankara vers la sortie »

La Turquie doit rester dans l'Otan, malgré la crise entre Ankara et plusieurs pays européens, mais les Alliés ne doivent pas pour autant "abandonner" les opposants au pouvoir turc, a déclaré la ministre allemande de la Défense. "La Turquie ne nous facilite pas la tâche au sein de l'Otan", a reconnu Ursula Von der Leyen, alors qu'Ankara vitupère depuis deux semaines contre l'interdiction faite en Europe à plusieurs ministres de participer à des meetings pro-Erdogan auprès de la diaspora turque. "Mais personne ne doit s'imaginer qu'une Turquie en dehors de l'Otan nous écouterait mieux, ou serait plus facile à vivre, qu'une Turquie restée dans l'Otan", a mis en garde Mme Von der Leyen. Pour elle, c'est "précisément" parce que les membres de l'Otan sont "une alliance" qu'ils peuvent "discuter plus facilement de (leurs) principes concernant la démocratie et l'ouverture de la société - même dans la controverse". Pour sa part, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s'est dit "scandalisé" hier par les propos du président turc Recep Tayyip Erdogan accusant l'Allemagne et les Pays-Bas de "nazisme", les jugeant incompatibles avec l'ambition d'Ankara de rejoindre l'UE. "J'ai été scandalisé par ce qui a été dit par la Turquie sur les Pays-Bas, l'Allemagne et d'autres (pays). Je n'accepterai jamais cette comparaison entre les nazis et les gouvernements actuels", a déclaré M. Juncker à Strasbourg devant les eurodéputés, réagissant à la crise diplomatique qui oppose Ankara à plusieurs capitales européennes. "Etablir une comparaison avec cette période est totalement inacceptable", a-t-il insisté. "Celui qui fait cela prend ses distances avec l'Europe et n'essaye pas d'entrer dans l'Union européenne", a averti M. Juncker, en référence aux négociations d'adhésion à l'UE de la Turquie, actuellement au point mort. "Ce n'est pas l'UE qui se joint à la Turquie, c'est la Turquie qui se joint à l'UE", a-t-il conclu. Le président du Conseil européen Donald Tusk, qui s'est lui aussi exprimé devant les eurodéputés, a également exprimé sa "solidarité" avec les Pays-Bas, jugeant les propos d'Erdogan "détachés de la réalité".