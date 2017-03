Ligue des champions : L’aventure continue pour Mahrez et Slimani

L'aventure continue pour les deux internationaux algériens, Riyad Mahrez et Islam Slimani, en Ligue des champions d'Europe de football après la qualification mardi soir aux quarts de finale de leur club anglais Leicester City, contrairement à leur compatriote, Yacine Brahimi, qui a quitté la compétition avec son équipe portugaise le FC Porto. Leicester, battu au match aller sur le terrain des Espagnols de Seville (2-1), est parvenu à refaire son petit retard et l'emporter sur le score de 2 à 0. Mahrez, qui entame sa résurrection après un passage à vide qui n'aura que trop duré, a été aligné d'entrée et crédité d'une prestation honorable. Il a même été longuement ovationné lorsqu'il a cédé sa place à un coéquipier dans les ultimes minutes de la partie. Pour sa part, Slimani, relégué sur le banc depuis le limogeage de l'entraineur italien, Claudio Ranieri, a été incorporé à l'heure de jeu, lui qui a beaucoup souffert ces derniers temps d'une blessure contractée lors de sa participation avec la sélection nationale à la Coupe d'Afrique des nations-2017 au Gabon. Leicester, qui prend part pour la première fois de son histoire dans une compétition européenne, réalise pour l'occasion un véritable exploit en s'offrant une place parmi les huit meilleures formations du vieux continent. Les ''Foxes'' confirment également la belle santé qu'ils affichent ces dernières semaines et traduite par deux victoires de rang en Premier League, leur ayant permis de s'éloigner de la zone rouge. Quant à Brahimi et son club le FC Porto, leur élimination à Turin fut somme toute prévisible, après avoir perdu la première manche à domicile (2-0). Cette fois-ci, les ''Dragons'' se sont inclinés par la plus petite des marges (1-0), dans un match qui a vu l'international algérien jouer 67 minutes avant d'être remplacé par son coéquipier Jota. Les Portugais devront ainsi se concentrer sur la course au titre de champion de leur pays. Ils sont deuxièmes au classement accusant un retard de deux unités sur le leader et leur rival de toujours Benfica.