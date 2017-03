Coupe nationale militaire de judo (messieurs et dames) : Domination totale de la 1ère Région militaire

La coupe nationale militaire de judo (messieurs et dames) de la saison sportive 2016-2017, clôturée mardi à Oran, a été marquée par une domination totale de la première Région militaire chez les messieurs.

La 1ère RM a remporté 5 victoires toutes catégories de poids, suivie de la 2ème Région militaire en seconde place. L’équipe du Commandement des forces aériennes, ex aequo avec l’Académie militaire de Cherchell, complètent le podium. Chez les dames, l'équipe du Commandement de la Gendarmerie nationale s’est illustrée en décrochant la première place. La deuxième place est revenue à celle de l’Ecole des applications des services de la santé militaire de Sidi Bel-Abbes relevant de la 2ème RM.

La cérémonie de remise des coupes et des médailles a été présidée par le chef d’état-major de la 2ème Région militaire, le général Saïd Boucenna, en présence d’officiers supérieurs des différents commandements des Régions militaires, de la Gendarmerie nationale, des Forces terrestres, navales et aériennes et de la Défense aérienne du territoire et des Ecoles supérieures des Forces spéciales, de l’Administration militaire, de l’Académie militaire de Cherchell et de la Garde Républicaine. Les deux Régions ayant animé la finale de cette compétition, à savoir celles de la 1ère RM et de la 2ème RM chez les messieurs, sont composées d’athlètes de haut niveau qui évoluent en équipe nationale, a expliqué l’entraîneur national militaire, Abdelmalek Grioua dans une déclaration à l’APS, qui a relevé un bon niveau technique chez les messieurs et moyen chez les dames. "Cette coupe nationale militaire de judo s’est déroulée dans de bonnes conditions avec en prime un niveau technique appréciable qui nous a permis d’évaluer les équipes et de détecter les meilleures éléments pour renforcer la sélection nationale, en prévision des échéances internationales prochaines", a souligné à l’APS, le chef de service régional des sports militaires de la 2ème Région militaire, le colonel El Hadj Kharroubi. Trois athlètes médaillés de bronze au championnat du monde de judo qui s’est déroulée en 2016 en Suisse ont pris part à cette compétition, à savoir Haroun Kamel dans la catégorie des moins de 60 kg, Djeddi Oussama (moins de 73 kg) et

Lili Mohamed (plus de 100 kg), a fait remarquer un inspecteur technique à la direction centrale du sport militaire, responsable de l’équipe nationale, le lieutenant-colonel Mellouki Chouffaik, annonçant la participation prochaine de l’équipe nationale militaire à plusieurs tournois internationaux de judo, dont celui qui aura lieu en septembre prochain en Mongolie. Dix-neuf équipes masculines et deux féminines, représentant les commandements des régions militaires des grandes unités et les structures de formation ont pris part à cette compétition de deux jours qui a eu lieu au niveau du complexe sportif de la 2ème Région militaire à Oran. Chaque équipe est composée de

5 athlètes dans les catégories de poids de moins de 66 kg, de moins 73 kg, de 81 kg, de moins et plus de 90 kg.