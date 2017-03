USMA : Beldjilali à Ouagadougou

Le milieu de terrain de l'USM Alger (Ligue-1 algérienne de football), Kaddour Beldjilali, éloigné des terrains depuis décembre pour cause de blessure à la cuisse, a fait le déplacement à Ouagadougou (Burkina Faso) en vue du match face au RC Kadiogo samedi comptant pour les 16es de finale retour de la Ligue des champions, a appris l'APS auprès du club. L'ancien joueur de la JS Saoura et de l'ES Sahel (Tunisie) a réintégré le groupe et est apte pour cette seconde manche. Le dernier match du natif d'Oran remonte au 27 décembre sur le terrain de l'USM Bel-Abbès dans le cadre des 1/8es de finale de la Coupe d'Algérie (0-0, aux t.a.b. 5-4 pour l'USMBA). En revanche, le club algérois devra se passer des services de Mohamed Benkablia, Ziri Hammar et Mohamed Benkhemassa (blessés) et Rabie Meftah (suspendu).