Dans la lucarne : Même les étrangers s’en mêlent

Il est certain que la discipline dans le football est quelque chose de presque sacrée du fait qu’elle est déterminante dans les relations des uns et des autres. Elle donne aussi une idée sur le respect des lois du jeu des différents acteurs du football national. On ne le dira jamais assez que la violence dans nos stades est en train de battre en retraite. Pourtant, on en est qu’à quelques matches de la boucle finale de l’exercice en Ligue-2 par exemple. On n’a pas constaté beaucoup de pression sur les arbitres ou de grabuge lors des dernières rencontres et même dans les derbys. Cinq journées restent encore à jouer dans cette division. Hormis, ce qui s’était passé, à Biskra, c’est presque le calme complet. Les sanctions prises par la LFP, à l’encontre de certains comportements de joueurs jugés dangereux, font que les dépassements répréhensibles se comptent sur les doigts d’une seule main. Cela n’a fait que soulager les acteurs de notre football et surtout ceux qui gèrent au niveau de la LFP. Une attitude souhaitée et tout le monde espère qu’elle se poursuive jusqu’à la fin de l’exercice présent. C’est vrai qu’au niveau de cette division, la pression a quelque peu baissé du fait que les cartes sont claires et les uns et des autres ont tous leur chance.

En Ligue-1, qui est la division par excellence, la discipline est aussi très présente. Cette dernière est la vitrine de notre compétition au niveau de son élite. Il est clair que les échauffourées et autres bagarres de rue ont été réduites comme une peau de chagrin. C’est vrai que par le passé, nos stades n’étaient pas épargnés par les dépassements comme ce fut le cas à Béjaïa, lors de certaines rencontres comme MOB-MCO ou MOB-USMA, mais...

Globalement, il n’y a pas lieu de trop s’attarder sur la question, le championnat est en train de se dérouler normalement, même si les matches en retard rendent difficile la vision du classement de notre championnat de Ligue-1 qui demeure encore incertain. Ceci dit, si les cas d’indiscipline dangereux ont visiblement diminués, ce n’est pas le cas de certaines attitudes qui ont surpris plus d’un. C’est ainsi que les présents, ainsi que ceux qui ont suivi le match NAHD-MCO sur le petit écran, au stade 20-Août, ont été vraiment «scotchés » pour ne pas dire éberlués par le comportement de l’entraîneur du NAHD, Alain Michel. Il vient d’écoper, d’ailleurs, d’un match de suspension pour, a-t-on dit, mauvais comportement de sa part. Lors de cette rencontre, le NAHD menait pourtant au score (1 à 0). En dépit de cela, on ne sait pour quelle raison Alain Michel s’est mis à gesticuler tout seul et s’en prendre à des joueurs du MCO et même avec le 4ème arbitre. Il a poussé son

« dérapage » jusqu’à pénétrer sur le terrain sans avoir aucune autorisation de la part de l’arbitre de la rencontre et a commencé à palabrer et gesticuler avec tout le monde. C’est vrai qu’il n’a agressé personne, mais le fait de pénétrer sur le terrain sans autorisation a choqué car ce technicien français qui exerce chez nous depuis longtemps n’a jamais fait quoi que ce soit de répréhensible. C’est vrai qu’il vient d’être sanctionné, mais son geste reste difficilement justifiable, surtout qu’il a toujours respecté la règlementation en vigueur sur le plan disciplinaire et comportemental.

